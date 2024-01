Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành cùng phối hợp phòng chống bạo lực học đường

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cùng vào cuộc để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. (Ảnh minh họa: Hoài Nam/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc “Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên”.

Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Hình thức bạo lực học đường ngày càng đa dạng, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Thực trạng trên gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và gây lo lắng trong nhân dân.

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, các tổ chức đoàn, hội… cùng vào cuộc phối hợp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên được quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giáo dục kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định có liên quan; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý học đường; tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về đổi mới dạy và học cũng như tư vấn tâm lý học đường; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên…

Những hình ảnh học sinh đánh nhau gây bức xúc và lo lắng trong xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và gia đình trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên mắc tệ nạn xã hội hoặc có hành vi phạm tội đảm bảo an toàn và mang tính giáo dục; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường; triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Bộ quản lý Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 một cách có hiệu quả để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ em là nạn nhân của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030".

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; kiểm soát, sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

Bộ Y tế tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm lý cho học sinh; phối hợp tập huấn, hướng dẫn các vấn đề về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng ngừa ma túy trong trường học...

Những hoạt động đoàn, hội sôi nổi cũng là một giải pháp để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống tích cực cho học sinh, sinh viên.

Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ được giao và đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối ngân sách trung ương để thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên phù hợp với thực tiễn địa phương; chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú cho học sinh, sinh viên làm tốt công tác phối hợp với nhà trường, gia đình trong quản lý học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương, nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và toàn xã hội tham gia giám sát thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch giáo dục, phòng ngừa bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi gây mất an toàn, xâm phạm đến quyền của trẻ em, học sinh, sinh viên.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu niên nhi đồng; phát huy vai trò giám sát, kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em; phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác ngăn ngừa bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia có hiệu quả các chương trình giáo dục làm cha mẹ do cấp Hội tổ chức, chú trọng các nội dung phòng ngừa bạo lực, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em; tích cực phát huy vai trò cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục và bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên.

Hội Khuyến học Việt Nam vận động và làm đầu mối phối hợp các bên liên quan trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh, sinh viên…./.