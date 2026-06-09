Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới 3 tầm vóc chiến lược

Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” đã được tổ chức trọng thể sáng 9/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng. Trên hành trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược.

Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó. Thứ hai, ASEAN không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ ba, ASEAN là một cộng đồng các quốc gia mà còn là một cộng đồng thực sự của người dân./.