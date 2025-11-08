Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ, trực tuyến với 34 địa phương

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc phiên họp được tổ chức sau Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII vừa thành công tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tháng 10 vừa qua tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức lớn.

Trong số đó, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ chuyển biến theo hướng giảm mức thuế, tăng thỏa thuận với các nước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định; Ngân hàng Trung ương của các nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành, hỗ trợ tăng trưởng nhưng tính bền vững tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro; cạnh tranh chiến lược diễn biến phức tạp, kéo theo sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và sự thay đổi của các quy tắc kinh tế toàn cầu; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong tháng 10, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, kỳ Họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cả hệ thống chính trị thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt mưa kỷ lục tại một số địa phương, nhất là tại Huế.

Các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, đặc biệt mưa lũ lịch sử nhưng không người dân nào phải chịu đói, rét. Chính trị-xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Theo Thủ tướng, tuy đạt được những kết quả cơ bản, song nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức: sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng lên; giá vàng, giá bất động sản chưa hạ nhiệt; tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công có xu hướng chậm lại; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về: công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương đã chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả chưa; có điều gì cần lưu ý, khắc phục; tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng kết quả có gì nổi bật; những ấn tượng, băn khoăn, trăn trở, khó khăn, vướng mắc gì; đâu là nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm gì?

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu phân tích bối cảnh tình hình thời gian tới có gì mới; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đặc biệt là các giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý; công tác an sinh xã hội cần tập trung vào những vấn đề nhà ở xã hội, xây dựng trường học khu vực biên giới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả; những đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Trung ương, Quốc hội còn gì vướng mắc; thể chế, pháp luật còn gì cần tháo gỡ.

TTXVN tiếp tục thông tin về phiên họp./.

