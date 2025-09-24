Thủ tướng: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để chuyển đổi số

Kết luận Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo); trực tuyến toàn quốc vào chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu phải “Tăng tốc, bứt phá; chủ động hiệu quả; kịp thời đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ.”

Công nghệ ngày càng đóng góp quan trọng trong đời sống xã hội

Phiên họp đánh giá, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao từ Trung ương đến cơ sở với tinh thần "thống nhất-đồng bộ-thông suốt-toàn diện-hiệu quả."

Trong đó, để cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và liên tục với 19 công điện, 9 chỉ thị, cùng nhiều văn bản chỉ đạo và 24 thông báo kết luận được ban hành; tổ chức nhiều cuộc họp rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là thể chế, hạ tầng, nhân lực và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tiếp tục được tập trung hoàn thiện, với việc trình Quốc hội thông qua 19 dự án luật và 7 nghị quyết liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; 4 luật về tổ chức bộ máy và công chức công vụ; 1 nghị quyết về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhiều sản phẩm quan trọng được thực hiện; trong đó, đã lựa chọn 3 sản phẩm chiến lược: Nền tảng AI, mạng 5G, Blockchain; Ra mắt Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Ra mắt sàn giao dịch khoa học công nghệ; Công bố thành lập 3 Mạng lưới đổi mới sáng tạo: Lượng tử, an ninh mạng và hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái.

Hạ tầng số được tập trung đầu tư và phát triển. Tháng 8 năm 2025 Việt Nam đạt top 10 thế giới về tốc độ Internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đã đạt 26%; khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01; khai thác tuyến cáp quang trên đất liền dài 3.900km nối với 5 quốc gia.

Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2025 doanh thu đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng trên 28%, xuất khẩu phần cứng và điện tử đạt 111,4 tỷ USD, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, phấn đấu cả năm 2025 đạt gần 170 tỷ USD và hơn 12% GDP quốc gia.

Đáng chú ý, phát triển Chính phủ số được đẩy mạnh; Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; triển khai vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; Dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện, chuyển dần từ bị động sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.

Xã hội số, công dân số được quan tâm. Nhiều tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được triển khai hiệu quả, rộng khắp, với việc xây dựng 15 nền tảng, ứng dụng về cơ sở dữ liệu, 18 nền tảng, tiện ích từ Đề án 06; 61 tiện ích từ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và quản lý xã hội. Nền tảng “Bình dân học vụ số” đã đào tạo cho 203.000 học viên, giảm 80% chi phí đào tạo; có 373 cơ sở khám chữa bệnh tham gia thí điểm với hơn 2,5 triệu bệnh án điện tử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ tư của BCĐ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, cải cách công chức công vụ và cải cách thủ tục hành chính. Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức có nhiều đột phá mới, nhất là thu hút nhân lực chất lượng cao, tuyển chọn tổng công trình sư, hỗ trợ nhân lực về chuyển đổi số.

Thủ tục hành chính tiếp tục được rà soát, cải cách mạnh mẽ, trong đó đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 800 thủ tục hành chính và 222 điều kiện kinh doanh. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã ở các tỉnh, thành phố đã cơ bản vận hành thông suốt, ổn định theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cũng báo cáo, giới thiệu kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, giới thiệu, đề xuất phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; giải pháp bảo vệ thông tin, bí mật của các cơ quan nhà nước; khó khăn, vướng mắc trong triển khai chuyển đổi số phục vụ chính quyền 2 cấp và trong triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Các Bộ, ngành cũng giải đáp một số ý kiến, khó khăn, bất cập trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 như: Xây dựng cơ sở dữ liệu; Vấn đề bố trí kinh phí; An toàn an ninh mạng thông tin; Chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm; ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, góp phần vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ, nhiều nhiệm vụ tại các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai còn chậm tiến độ, chưa có sự chuyển biến rõ nét; thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; vẫn còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết; hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế; phân bổ kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 còn ít, chưa kịp thời.

Thủ tướng cũng cho rằng, nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn; chính sách thu hút chuyên gia giỏi trong và ngoài nước còn chưa đáp ứng nhu cầu; an toàn thông tin, an ninh mạng tồn tại nguy cơ lộ lọt thông tin, mất an toàn hệ thống; lừa đảo trực tuyến, truy cập, chiếm đoạt dữ liệu trái phép còn diễn biến phức tạp.

Hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả

Chỉ rõ các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm hành động là phải “tăng tốc, bứt phá; chủ động hiệu quả; kịp thời đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ.”

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ mục tiêu là “những nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì phải tập trung hoàn thành; những nhiệm vụ đã hoàn thành thì rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả; phải giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số đạt 80% trong năm 2025; vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền 3 cấp từ Trung ương tới tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.”

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tất cả các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình trong năm 2025, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thông suốt, kết nối từ Trung ương đến địa phương.

Các bộ, ngành liên quan hoàn thành thể chế pháp luật liên quan phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đảm bảo thông thoáng, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, trong đó trình Quốc hội 8 luật và xây dựng, ban hành các Nghị định để triển khai thực hiện các luật được ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại xã, phường, đặc khu; bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ số,” bằng việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để chuyển đổi số cho nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người; hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả của các bộ, ngành, địa phương theo thời gian thực trong tháng 9/2025...

Nhấn mạnh phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát huy hiệu quả vai trò các Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế; tiếp tục đẩy mạnh và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải xây dựng phương án cung cấp điện đối với 117 thôn chưa có điện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2025. Bộ Công an vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VneID trở thành một siêu ứng dụng để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành phố khẩn trương phê duyệt Đề án đô thị thông minh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai; Bộ Xây dựng xây dựng sàn giao dịch bất động sản.

Chỉ đạo về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng trung tâm giám sát, điều hành an ninh mạng quốc gia; xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra lộ, lọt dữ liệu, mất an toàn hệ thống do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, các ngành, các địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính với 2.051 thủ tục hành chính và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng phương án và lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Lưu ý về bảo đảm kinh phí và nguồn nhân lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, trình cấp có thẩm quyền; điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí đủ ngân sách Nhà nước theo đề xuất từ các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai hiệu quả, đúng đối tượng với lãi suất thấp gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.

Với niềm tin “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên,” Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06 sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và bền vững, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp BCĐ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.