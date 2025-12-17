Thủ tướng: Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm khai thác IUU

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị phải vào cuộc tích cực trong chống khai thác IUU vì uy tín, danh dự của đất nước, vì phát triển nghề cá bền vững và vì chính mỗi người dân.

Tối 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đây là phiên họp thường kỳ hàng tuần của Ban Chỉ đạo; được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo, cũng như các Kết luận, Chỉ thị, công điện trước đó của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, quyết liệt và đạt kết quả cơ bản.

Hiện nay, 100% tàu cá của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase, với 79.231 tàu cá. Riêng các tàu không đủ điều kiện hoạt động đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu.

Trong số đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức dăn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU./.