Thủ tướng Pháp François Bayrou đệ đơn từ chức lên Tổng thống

Thủ tướng Bayrou chính thức rời cương vị sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, và Tổng thống Macron phải tìm người thay thế trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ sâu sắc, chính phủ liên tiếp sụp đổ.

Hữu Chiến
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Paris, ngày 8/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp nhận đơn từ chức của Thủ tướng François Bayrou, người vừa thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện một ngày trước đó, đẩy nước Pháp trở lại vòng xoáy khủng hoảng chính trị và ngân sách.

Ông Bayrou đã tới Điện Élysée (Phủ Tổng thống Pháp) vào khoảng 13h30' theo giờ địa phương để có cuộc gặp cuối cùng với Tổng thống Macron trước khi chính thức rời cương vị.

Theo Điện Élysée, ông Bayrou sẽ tiếp tục xử lý công việc thường nhật cho tới khi có Thủ tướng mới.

Trước đó, tối 8/9, Tổng thống Macron tuyên bố “ghi nhận” kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Bayrou và khẳng định sẽ chỉ định thủ tướng mới “trong những ngày tới.”

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết việc bổ nhiệm có thể diễn ra trước khi nguyên thủ Pháp lên đường dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 22-23/9, nơi ông dự kiến sẽ cùng một số quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm thủ tướng mới tiếp tục là bài toán nan giải đối với ông Macron trong bối cảnh Quốc hội Pháp hiện bị chia rẽ thành 3 khối lớn không thể dung hòa sau cuộc bầu cử năm 2024.

Chính tình trạng này đã khiến các chính phủ liên tiếp sụp đổ. Người lên thay ông Bayrou sẽ là Thủ tướng thứ tư ở Pháp kể từ đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Macron, bắt đầu từ năm 2022, và là người thứ ba chỉ trong một năm qua, điều chưa từng có trong lịch sử nền "Cộng hòa thứ năm" vốn nổi tiếng với sự ổn định./.

