Thủ tướng Thái Lan kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Chiều tối 9/6, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thời gian thăm Việt Nam và dự AFF 2026, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thái Lan đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Trong các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thành công rực rỡ, tạo ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân Thái Lan, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo hai nước đã có những trao đổi, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Trong lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan; hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cam kết thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo.

Tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh các cơ chế do ASEAN dẫn dắt đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc kiến tạo không gian hợp tác bình đẳng, góp phần bảo đảm cân bằng chiến lược.

ASEAN phải kiên định duy trì tâm thế chiến lược này để thích ứng tốt nhất với sự thay đổi của môi trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã tham gia hoạt động giao lưu văn hóa cùng bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul Chiều 9/6/2026, ở Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần ba.

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