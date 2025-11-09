Thủ tướng: Thanh Hóa phải khai thác, thúc đẩy phát triển “tứ sơn”

Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả “tứ sơn” gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, trong đó Lam Sơn có tiềm năng lớn phải phát triển đô thị sân bay.

Ngày 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và xử lý kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa cần nâng cao hiệu quả “tứ sơn” gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, trong đó Lam Sơn có tiềm năng lớn phải phát triển đô thị sân bay. Bên cạnh đó tỉnh hoàn thành các kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục... phát triển doanh nghiệp, tạo cơ hội, điều kiện cho doanh nghiệp làm.

Thanh Hóa phải tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính không cần thiết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, nhất là cấp xã để phục vụ nhân dân tốt hơn. Tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn, với việc tiếp tục hoàn thiện chức năng, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ, thực hiện các chính sách cán bộ. Đặc biệt là tỉnh đất rộng, người đông, Thanh Hoá phải phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.”

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền; huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường; tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này; đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội, với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của; ai có gì giúp nấy; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”./.

