Thủ tướng: Tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, xóa nhà dột nát để người dân an cư mới lạc nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân, người lao động tại "Ngày hội công nhân - Đón chào Xuân mới" 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí cả nước tưng bừng đón Tết Giáp Thìn 2024, chiều 28/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình Ngày hội Công nhân - Đón chào Xuân mới 2024 và tặng quả đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Thanh Hóa tham gia Đoàn.

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng tổ chức các hoạt động văn hóa; có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ người dân đón Tết.

Đặc biệt, Thanh Hóa tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân ở vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong số đó, tỉnh đã dành hơn 60 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà hơn 188.000 người có công với cách mạng; dành 30 tỷ đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; huy động từ nguồn xã hội hóa với tổng trị giá 227 tỷ đồng tặng quả đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, chúc Tết công nhân, người lao động tại "Ngày hội công nhân - Đón chào Xuân mới" 2024 ở Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chung vui cùng công nhân tỉnh Thanh Hóa trong chương trình Ngày hội Công nhân - Đón chào Xuân mới 2024 và tặng quả đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến niềm hân hoan hiển hiện trên nét mặt mỗi người, mỗi nhà và trên khắp quê hương Thanh Hóa.

Thủ tướng cho biết năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, cả nước đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát đã đề ra, trong đó tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Thủ tướng cho biết với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.

Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tích cực, phát huy hiệu quả.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng.

Nêu 5 bài học lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và các thời cơ, thách thức thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo phong trào, xu thế để người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội…, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, trong đó nguồn vốn quý nhất là con người, khi Thanh Hóa là địa phương có dân số đông thứ 3 cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, con người Thanh Hóa cần cù, nghĩa tình, tự lực, tự cường; nền văn hóa đậm đà bản sắc…

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia, ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ các lực lượng để hoàn thành việc xây dựng đường dây điện 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên) đúng tiến độ.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng được biết, thời gian qua, kế thừa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; luôn dành sự quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

"Đến nay, 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 35.300 hộ nghèo, tỷ lệ 3,52%, trong khi bình quân cả nước là 2,93%," Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân; mong muốn Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là khi Tết đến, Xuân về, để không ai không có Tết; tiếp tục rà soát các đối tượng để mọi người dân đều có một cái Tết trọn vẹn, sum vầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Dịp Tết đến, Xuân về, mùa lễ hội, bên cạnh những nét đẹp cần phát huy, Thanh Hóa phải bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, tránh mê tính dị đoan," Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa tập trung xây dựng thị trường lao động việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Đặc biệt, quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, xóa nhà dột nát để người dân an cư mới lạc nghiệp; đảm bảo mọi người dân tiếp cận công bằng về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường…

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm, thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho công nhân, viên chức lao động vượt qua khó khăn yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn những người nghèo, cận nghèo phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh chị em công nhân, lao động hãy cố gắng hơn nữa trong học tập, bồi dưỡng trau dồi kiến thức nâng cao tay nghề, tác phong lề lối làm việc, tích cực lao động sản xuất để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Thủ tướng chúc cán bộ, công nhân, người lao động và toàn thể cán bộ, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sức khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thanh Hóa.

Tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, báo cáo với Người về thành tựu đât nước trong năm 2023, các đại biểu nguyện đoàn kết phấn đấu, xây dựng đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng đến thăm, tặng quà Bệnh binh 2/3 Trần Văn Thế ( 68 tuổi ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì, 104 tuổi, dân tộc Mường tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn bệnh binh Trần Văn Thể và Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhì luôn khỏe mạnh, tiếp tục giáo dục các thế hệ nêu gương truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương đẹp giàu, văn minh./.

