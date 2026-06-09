Thúc đẩy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Sáng 9/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đoàn Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) do Giám đốc điều hành GWEC Ben Backwell làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của GWEC trong việc khuyến nghị chính sách, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên phạm vi toàn cầu cũng như sự hợp tác tích cực với các cơ quan, đối tác của Việt Nam thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm mạnh mẽ về cải cách thể chế, đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định phát triển năng lượng tái tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh, tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đòi hỏi những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật bảo đảm đồng bộ, khả thi, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn GWEC chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các khuyến nghị nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức quản lý phù hợp với thực tiễn.

Nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Quốc hội Việt Nam đang và sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng xanh nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, tạo khung pháp lý đầy đủ, ổn định, minh bạch và thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Ghi nhận các ý kiến của GWEC, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, GWEC tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp quốc tế với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tích cực tham gia, góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ các nguồn lực phù hợp phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển thị trường, thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Giám đốc Điều hành Hội đồng Năng lượng Gió toàn cầu Ben Backwell phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các doanh nghiệp thành viên GWEC không chỉ tập trung vào từng dự án cụ thể mà còn gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng và hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dành thời gian tiếp Đoàn, Giám đốc điều hành GWEC Ben Backwell đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi các giải pháp để phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển năng lượng tái tạo và triển khai hiệu quả các dự án điện gió tại Việt Nam./.

Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai: Chung tay giảm áp lực hệ thống điện Thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai” không chỉ hướng tới sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, mà còn là cam kết bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.