Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Tây Ban Nha

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam và Tây Ban Nha, từ chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, đến kinh tế-thương mại, văn hóa-thể thao-du lịch, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Tây Ban Nha (tháng 4/2025) kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 5/1977).

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả, thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ chung Việt Nam-Tây Ban Nha, hợp tác quốc phòng là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy, đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Đại tướng cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đối với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam thông qua việc cử đoàn tham dự và có các gian hàng trưng bày tại triển lãm; đặc biệt, Tập đoàn Airbus đã tham gia cả hai kỳ triển lãm vào năm 2022 và 2024.

Nhân dịp này, Đại tướng trân trọng mời bà Đại sứ, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Tây Ban Nha tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tới đây.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện tốt các định hướng hợp tác trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tập trung vào các lĩnh vực gồm: trao đổi đoàn các cấp; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng ngày càng hiệu quả, thực chất.

Đại tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của bà Đại sứ nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Tây Ban Nha, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Bà Carmen Cano De Lasala cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp, đồng thời nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha.

Khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Tây Ban Nha, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, Đại sứ Carmen Cano De Lasala bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hóa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…/.

