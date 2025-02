Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia

Nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Vương quốc Campuchia, từ ngày 12-19/2, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã có nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao Campuchia, trong đó hai bên luôn tái khẳng định và đề cao tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 19/2, tại Cung Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia, bày tỏ tin tưởng sứ mệnh của Đại sứ tại Campuchia sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Manet.

Đại sứ chia sẻ những ấn tượng và đánh giá cao sự phát triển về mọi mặt của Campuchia, cho rằng các thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua là kết quả của việc triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối đúng đắn của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Hun Sen và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 do Chính phủ nhiệm kỳ 7 của Campuchia đề ra.

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ và đề xuất nhiều định hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, hợp tác các tỉnh biên giới; tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch, kết nối hai nền kinh tế nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 20 tỷ USD, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Campuchia đã luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt được sinh sống ổn định tại Campuchia, mong muốn Chính phủ Campuchia tiếp tục tạo điều kiện để cho cộng đồng người gốc Việt có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng, có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước.

Đại sứ cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet hoan nghênh và nhất trí với các đề xuất, định hướng của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, đồng thời khẳng định Chính phủ Campuchia luôn hoan nghênh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư tại Campuchia trên cơ sở luật pháp của Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet đề nghị hai bên tạo điều thuận lợi cho thông thương hàng hóa, trong đó có hàng nông sản, nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD, đồng thời kêu gọi thúc đẩy nhanh việc kết nối giao thông, cả về đường bộ, đường hàng không và đường thủy giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thông thương và trao đổi du lịch, nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng kết nối thành phố Hạ Long và thành phố Siem Reap, triển khai thực hiện kết nối du lịch giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa các tỉnh ven biển của Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, xem xét mở thêm cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu trên biển.

Trước đó, sáng 18/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn đã tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tới chào xã giao.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (phải) đón Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn đã chúc mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Campuchia, cho rằng việc Đảng và Nhà nước Việt Nam sớm cử Đại sứ Nguyễn Minh Vũ thể hiện sự coi trọng quan hệ với Campuchia, đồng thời bày tỏ vui mừng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm cấp cao.

Bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng Prak Sokhonn, đồng thời đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ và đề xuất nhiều biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh, đến kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhất trí với các đề nghị của Đại sứ Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường phối hợp và hợp tác, thống nhất quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và tổ chức tham vấn giữa các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Ngoại giao hai nước; thống nhất tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong.

Ông Prak Sokhonn cũng bày tỏ vui mừng sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025, đồng thời đánh giá cao chính sách ngoại giao cây tre Việt Nam đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sáng 13/2, tại Trụ sở CPP, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã đến chào bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An (phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Tại đây, bà Men Sam An ca ngợi sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, du lịch, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ sự vui mừng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa Đảng, Quốc hội và Chính phủ hai nước.

Bà Men Sam An bày tỏ biết ơn đối với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như xây dựng đất nước Campuchia phát triển như ngày nay; khẳng định quyết tâm duy trì, vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và tăng cường giáo dục tuyên truyền thế hệ sau hiểu rõ về lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Men Sam An cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh tới Samdech Men Sam An.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng bày tỏ sự cảm động và hân hoan khi được đón tiếp bà Men Sam An tới dự Chương trình Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức, sự hiện diện của bà Men Sam An đã cho thấy những tình cảm yêu mến, gần gũi của bà dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Đại sứ đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong thời gian qua và vai trò cá nhân quan trọng của Samdech Men Sam An trong việc không ngừng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đã trao đổi định hướng lớn sẽ triển khai trong nhiệm kỳ công tác, ngoài việc thực hiện các biện pháp góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch… sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan đoàn thể, thanh niên, hội hữu nghị hai nước, nhất là thế hệ trẻ./.

Việt Nam và Campuchia không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Quốc vương Campuchia Sihamoni tiếp nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, vui mừng về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.