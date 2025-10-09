Thúc đẩy mắt xích quan trọng trong chiến lược hợp tác địa phương Việt Nam-Đức

Từ ngày 29/9 đến 5/10, một phái đoàn quy mô lớn gồm hơn 60 đại diện từ các lĩnh vực kinh doanh, y tế, khoa học, xã hội và hành chính của thành phố Leipzig (Đức) đã có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố đối tác của Leipzig tại Việt Nam.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai thành phố mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất và dài hạn trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn bài đăng trên trang của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) cho biết một trong những kết quả nổi bật của chuyến công tác là việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phó Thị trưởng phụ trách kinh tế Leipzig, ông Clemens Schülke và đại diện của SAWACO - nhà cung cấp nước lớn nhất Đông Nam Á.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quản lý nước giữa hai thành phố, với sự tham gia của Leipzig Waterworks và Aone Deutschland AG, công ty con của Tập đoàn Tilia có trụ sở tại Leipzig.

Ông Clemens Schülke bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp tục hợp tác với SAWACO, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nước sạch đối với đời sống của hàng triệu người dân.

Ông cho biết trọng tâm của mối quan hệ hợp tác lần này là cải thiện chất lượng nguồn nước thô, đặc biệt là xử lý các chất vi lượng - một thách thức mang tính toàn cầu.

Theo ông, sự hợp tác này, thông qua việc chia sẻ công nghệ và kiến thức chuyên môn, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho cả hai phía. Ông cũng đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhờ hoạt động trao đổi kinh nghiệm với Công ty cấp nước Leipzig diễn ra trong năm 2024, Aone Deutschland AG đã ký kết hợp đồng với SAWACO cho dự án thí điểm cung cấp nước cho 2 tòa nhà chung cư với khoảng 2.500 hộ dân.

Aone Deutschland AG cũng công bố kế hoạch đưa Nhà máy nước Xuân Mai (gần Hà Nội) vào vận hành vào tháng 4/2026.

Dự án quy mô lớn này sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 1,5 triệu người dân và do Aone Deutschland đảm nhiệm vai trò tổng thầu.

Thị trưởng thành phố Leipzig BurkhardJung (đứng hàng sau cùng) chụp ảnh với cộng đồng Việt Nam trước gian hàng của Việt Nam tại Tuần lễ giao lưu văn hóa thành phố Leipzig tháng 8/2024.(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Một điểm nhấn nữa của chuyến công tác là bà Katrin Lukas, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Leipzig (Leipzig Transport Company), cùng Thị trưởng Burkhard Jung công bố 10 hợp đồng đào tạo mới.

Theo đó, từ năm 2026, thanh niên Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia chương trình đào tạo theo mô hình kết hợp mới để trở thành “lái xe có đào tạo kỹ thuật cơ bản.”

Dự án, nằm trong khuôn khổ chương trình mẫu “Viet_Unite” (Việt Nam - Kết nối). Chương trình này không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp bền vững cho lao động trẻ Việt Nam mà còn giúp bổ sung lực lượng lao động lành nghề cho ngành vận tải tại Đức.

Với 27 học viên Việt Nam hiện đã tham gia chương trình đào tạo tại Leipzig, đây được xem là mô hình hợp tác song phương có thể nhân rộng, góp phần vào chiến lược quốc tế hóa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig (IHK) đóng vai trò quan trọng trong chuyến công tác này khi tài trợ phí tham dự cho các doanh nghiệp - thể hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và khối doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế.

Sự tham gia của Chủ tịch IHK Kristian Kirpal và Giám đốc điều hành Tiến sỹ Fabian Magerl càng nhấn mạnh tầm quan trọng mà IHK dành cho việc mở rộng quan hệ kinh tế với Việt Nam.

Ông Kristian Kirpal khẳng định rằng Leipzig đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế rõ ràng của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tiềm năng tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, y học và kỹ thuật điện. Theo ông, mối quan hệ đối tác giữa Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh là mắt xích quan trọng trong chiến lược hợp tác kinh tế quốc tế mà Leipzig đang theo đuổi.

Chuyến công tác của đoàn Leipzig tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ củng cố quan hệ đối tác hiện có mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên nền tảng tin cậy, thực chất và lâu dài.

Từ những bước đi cụ thể như ký kết hợp đồng, triển khai dự án thí điểm, đến các chương trình đào tạo mang tính hệ thống, mối quan hệ cấp địa phương giữa hai thành phố đang ngày càng trở thành mô hình tiêu biểu trong hợp tác quốc tế giữa các đô thị năng động./.



