Thúc tiến độ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trong giai đoạn nước rút

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 đến cuối tháng 5/2026 có khối lượng thi công đạt trên 96%.

Trong giai đoạn nước rút, dự án vẫn chậm tiến độ và gặp vướng mắc chưa được tháo gỡ, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang chậm hơn 2% so với tiến độ thực hiện theo hợp đồng. Bên cạnh đó, nhiều vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu quyết liệt giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo chủ đầu tư dự án, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án chưa hoàn thành, chủ yếu là tại các vị trí nút giao, đường gom... ở một số địa phương.

Đơn cử như xã Vụ Bổn, hiện nay còn 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, trong đó 1 hộ không thống nhất với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 3 hộ chưa được giao đất tái định cư. Xã Tân Tiến có 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại nút giao Tỉnh lộ 9 vì chưa được bố trí đất tái định cư. Xã Krông Pắc hiện có 13 hộ tái lấn chiếm hành lang tuyến, không cho thi công rào chắn…

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu ký cam kết sản lượng hàng tuần và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ. Đồng thời, rà soát, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bù đắp sản lượng bị chậm; yêu cầu các nhà thầu cam kết dồn toàn lực hoàn thành dứt điểm khối lượng trên toàn bộ diện tích mặt bằng sạch được bàn giao, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đối với các địa phương chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng là Vụ Bổn, Tân Tiến, Ea Knuếc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Krông Pắc nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian qua, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tái lấn chiếm hành lang tuyến, cản trở đóng rào chắn bảo vệ dự án nhằm bảo đảm bàn giao hành lang sạch cho đơn vị thi công.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình triển khai dự án thành phần 3, dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đến cuối tháng 5/2026 có khối lượng thi công đạt trên 96%. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các tồn tại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công báo cáo tại hiện trường để đảm bảo tiến độ chung của dự án theo kế hoạch đề ra.

Các đơn vị cần chủ động trong xử lý công việc; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công việc của đơn vị mình cho đơn vị khác; trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời phối hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm, đùn đẩy, né tránh trong giải quyết các thủ tục liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 48km với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027./.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột thông xe kỹ thuật trước 2/9 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công để thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9.

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