Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng làm Phó Giám đốc Công an thành phố Huế

Ngày 23/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an quận Thuận Hóa, thành phố Huế, giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế chúc mừng Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn, phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế và toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Công an thành phố Huế thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, sinh năm 1975, quê quán xã Phong Thu, thị xã Phong Điền, thành phố Huế.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng từng trải qua nhiều vị trí công tác như Trưởng Công an huyện Phú Lộc, Trưởng Công an thành phố Huế (cũ), Trưởng Công an quận Thuận Hóa./.

