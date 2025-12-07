Thương vong trong cuộc đụng độ mới nhất tại biên giới Afghanistan-Pakistan

Giới chức Pakistan và Afghanistan xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng biên phòng hai nước tại thị trấn biên giới Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, vào tối 5/12.

Ông Mawlawi Abdul Karim Jihadyar, quan chức đứng đầu huyện Spin Boldak, cho biết vụ đụng độ kéo dài khoảng 2 giờ rưỡi sau khi lực lượng biên phòng Pakistan nổ súng về phía Afghanistan, buộc lực lượng Afghanistan phải đáp trả.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, ông Mosharraf Zaidi, cáo buộc chính các binh sỹ Afghanistan là bên đã "vô cớ nổ súng" ở khu vực biên giới Chaman. Quan chức này khẳng định Pakistan sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an toàn cho công dân.

Đây là vụ đụng độ mới nhất xảy ra sau khi hai bên vừa kết thúc vòng hòa đàm mới nhất tại Saudi Arabia mà không đạt được đột phá, mặc dù cả hai bên đều đã đồng ý tiếp tục lệnh ngừng bắn mong manh.

Nguyên nhân cốt lõi gây căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á là việc Islamabad cáo buộc các chiến binh có trụ sở tại Afghanistan thực hiện các cuộc tấn công gần đây ở Pakistan, trong đó có các vụ đánh bom tự sát liên quan đến công dân Afghanistan. Kabul phủ nhận cáo buộc này, cho rằng họ không thể chịu trách nhiệm về an ninh ở bên trong Pakistan.

Trước đó, vụ đụng độ vào tháng 10 năm nay đã khiến hàng chục người thương vong từ cả hai phía và là đợt bạo lực tồi tệ nhất ở biên giới kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021./.

Giao tranh nổ ra tại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan Bạo lực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á sau các cuộc đụng độ trong những tuần gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 10.