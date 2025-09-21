Tiềm năng hợp tác đầu tư và du lịch Việt-Trung còn rất lớn

Ngày 21/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Trung Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán, lãnh đạo các địa phương Việt Nam như Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, cũng như khoảng 250 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện tử, bất động sản, xuất nhập khẩu nông sản, du lịch, ngân hàng của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

Cột mốc lịch sử 75 năm là minh chứng sống động cho truyền thống hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên đã thống nhất xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm “6 hơn” và nhấn mạnh tăng cường hợp tác thực chất sâu sắc trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa doanh nghiệp và các địa phương hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định tiềm năng hợp tác đầu tư và du lịch giữa hai nước Việt-Trung trong thời gian tới còn rất lớn. Về đầu tư, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao, như đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đô thị thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao, xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, y tế, giáo dục…

Về du lịch, Việt Nam luôn hoan nghênh khách du lịch Trung Quốc tới thăm Việt Nam, trải nghiệm thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử lâu đời, văn hóa phong phú, con người thân thiện, mến khách và môi trường an toàn cao.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh đặc thù của các địa phương Việt Nam, trong đó có các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh…, Đại sứ Phạm Thanh Bình tin rằng diễn đàn là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp Trung Quốc được giới thiệu về các tiềm năng, lợi thế và ưu đãi chính sách của các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh… trong thu hút đầu tư và xúc tiến du lịch, cũng như trao đổi trực tiếp về các vấn đề quan tâm. Đây cũng là dịp để các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên trực tiếp kết nối, hình thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao lưu giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Theo Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn, hợp tác giữa hai nước vừa có truyền thống lịch sử sâu sắc, cũng có nhu cầu lợi ích chung thực tế, triển vọng hợp tác cùng có lợi cùng thắng giữa hai bên rộng lớn.

Hai bên cần tiếp tục mở rộng cả chiều sâu và chiều rộng của hợp tác du lịch xuyên biên giới; tăng cường đầu tư vào kinh tế xanh và kỹ thuật số, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối và trí tuệ nhân tạo; làm sâu sắc hơn giao lưu nhân văn và hợp tác nhân tài, mở rộng giao lưu trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa…, khuyến khích doanh nghiệp của cả hai nước tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nhân tài cho hợp tác thực tế…

Đồng thời, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và cơ chế hợp tác, không ngừng cải thiện chính sách và quy định đầu tư nước ngoài, tăng cường tính minh bạch và ổn định chính sách, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ chế và nền tảng hiện có, nhằm thúc đẩy trao đổi chính sách và kết nối kinh doanh.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Ngọc Tinh, Chủ tịch Phòng thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc (CCCME), khẳng định là một tổ chức xã hội quan trọng trong ngành cơ điện của Trung Quốc, CCME luôn tích cực xây dựng nền tảng giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Ông Trương Ngọc Tinh cho rằng diễn đàn lần này đã thu hút đại diện chính quyền và doanh nghiệp đến từ các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, điều này đã thể hiện rõ sự mong muốn của tất cả các bên trong việc tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời đặt nền tảng vững chắc để hai bên triển khai các hoạt động trao đổi và hợp tác đa dạng và chuyên sâu hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch CCCME hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam sẽ coi sự kiện này là cơ hội để tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác sâu rộng hơn, cùng nhau tạo nên một cục diện mới cùng có lợi và cùng thắng.

Tại diễn đàn, đại diện các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã giới thiệu về tiềm năng, cơ hội cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch…; hy vọng thông qua diễn đàn xúc tiến đầu tư này để quảng bá về tiềm năng của các tỉnh cũng như mời gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh.

Đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đại diện doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, chế tạo chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng viễn thông… Qua đó đóng góp tích cực vào kim ngạch thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Theo số liệu thống kê đưa ra tại diễn đàn, từ năm 2024 - năm đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc triển khai các thỏa thuận, nhận thức chung sau khi nâng tầm quan hệ song phương, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục đạt kết quả ấn tượng.

Thương mại hai chiều đạt 206 tỷ USD theo thống kê của Việt Nam và 262 tỷ USD theo thống kê của Trung Quốc. Trong 8 tháng năm 2025, thương mại hai chiều tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với kim ngạch đạt 159,9 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Về đầu tư, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư năm 2024 đạt 4,7 tỷ USD và trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 3,13 tỷ USD, tăng 37,6%.

Các lĩnh vực giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch cũng đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hiện có hơn 23.000 du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Trung Quốc.

Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2024 đạt 3,7 triệu lượt, tăng mạnh 214,4% và trong 8 tháng năm 2025 đạt 3,5 triệu lượt, là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam./.

Việt Nam-Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác theo phương hướng “6 hơn” Hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.