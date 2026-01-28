Tiềm năng lớn trong hợp tác giữa Việt Nam và Nga sau Đại hội XIV của Đảng

Ngày 27/1, báo Sự thật (Pravda), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tiếp tục đăng tải các bài viết đánh giá về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tiêu đề “Lời thề của những người cộng sản Việt Nam,” tác giả Petr Tsvetov nhấn mạnh thành công của Đại hội trong việc thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương và các văn kiện quan trọng khác, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới, cũng như việc đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Bài báo nhận định việc xác định tầm nhìn tương lai và phương hướng phát triển tại Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng và nhân dân Việt Nam.

Các mục tiêu được đề ra gồm kiên quyết, nhất quán duy trì môi trường hòa bình, ổn định; bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chiến lược, tự chủ và tự tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo báo Pravda, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại, định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời coi khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tăng tốc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những định hướng này được cho là đã làm rõ bản chất hiện tại và tương lai của mô hình kinh tế-xã hội Việt Nam.

Bài báo cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến đường lối đối ngoại của Việt Nam. Các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ngoại giao bên cạnh quốc phòng, an ninh như một trụ cột thường xuyên nhằm bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và đời sống văn minh nhân loại, định hình hình ảnh Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phân tích các văn kiện Đại hội, báo Pravda cho rằng Nga và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương. Những mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra như phát triển năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống đường sắt, nâng cao tỷ lệ công dân có trình độ đại học… được nhận định sẽ nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ tích cực từ các cơ quan Nga đang hợp tác với Việt Nam./.

