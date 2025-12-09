Tiễn biệt Giáo sư Klaus Krickeberg, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Ngày 8/12, tại thị trấn Werther, bang North Rhine-Westphalia, thay mặt cho Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Trưởng đại diện Khoa học và Công nghệ tại Frankfurt Trần Đông và Lãnh sự Nguyễn Văn Phong đã đến chia buồn cùng tang quyến và kính viếng Giáo sư Klaus Krickeberg, người bạn thân thiết của Việt Nam trong chiến tranh cũng như hòa bình.

Giáo sư Klaus Krickeberg (1929-2025), nhà toán học xuất chúng người Đức, đã ra đi trong giấc ngủ bình yên tại thành phố Bielefeld vào đêm ngày 27/11/2025, hưởng thọ 96 tuổi.

Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho cộng đồng khoa học quốc tế và đặc biệt là Việt Nam, đất nước mà ông đã dành trọn nửa thế kỷ để yêu thương, đồng hành và cống hiến.

Giáo sư Klaus Krickeberg là một nhà toán học lỗi lạc người Đức, tinh hoa khoa học thời hậu chiến, người dành hơn 50 năm cống hiến cho Việt Nam, hỗ trợ khoa học, y tế công cộng, và có tình cảm sâu sắc với văn hóa Việt Nam, được các đồng nghiệp Việt Nam xem như “người Việt Nam.”

Ông tiên phong xây dựng ngành xác suất thống kê, giữ nhiều chức vụ quan trọng, đào tạo hàng trăm nhà khoa học Việt Nam, và được trao nhiều danh hiệu, Huân chương cao quý, biểu tượng cho tình hữu nghị vượt biên giới.

Từng là Chủ tịch Hội toán học thống kê và xác suất Bernoulli quốc tế (1977-1979) và là thành viên của Viện hàn lâm Khoa học Đức Leopoldina - nơi lưu danh những bậc thầy như Albert Einstein. Tuy nhiên, sự dấn thân của ông vượt ra ngoài giới hạn học thuật thuần túy.

Tình yêu và ý thức trách nhiệm của ông đối với Việt Nam đã nảy nở từ rất sớm. Từ năm 1964-1965, ông đã gửi tiền cho các tổ chức nhân đạo. Hành động vang vọng nhất là vào năm 1966, khi ông là nhà toán học Tây Đức duy nhất ký tên vào Tuyên cáo kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

Trong bối cảnh Cộng hòa Liên bang Đức là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, hành động này đòi hỏi một lòng dũng cảm phi thường và một tinh thần chính nghĩa.

Chuyến thăm Việt Nam năm 1974 đã đưa Giáo sư Krickeberg trở thành người bạn đồng hành trung thành của Việt Nam và sau năm 1975, ông tiếp tục dồn tâm huyết vào công cuộc xây dựng hòa bình.

Tuy nhiên, lĩnh vực ông cống hiến mạnh mẽ và lâu dài nhất chính là Y tế Công cộng. Đây là sự hợp tác kéo dài suốt 35 năm, tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Những đóng góp kiên trì và bền bỉ của Giáo sư Klaus Krickeberg luôn được ghi nhận một cách trang trọng. Năm 2014, dưới sự chủ trì của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình lúc bấy giờ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Tiến sỹ Danh dự cho ông.

Việc trao tặng danh hiệu này là sự khẳng định chính thức của một tổ chức giáo dục hàng đầu Việt Nam đối với những nỗ lực học thuật và ứng dụng khoa học của ông trong suốt 50 năm, đặc biệt trong việc củng cố ngành Y tế Công cộng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

Năm 2019, nhân dịp sinh nhật lần thứ 90, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng ông Huân chương Hữu nghị cao quý, ghi nhận những đóng góp lớn của ông đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, nghiên cứu toán học và phát triển y tế cộng đồng của Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 33 của ông, một con số nói lên sự gắn bó không gì so sánh được.

Giáo sư đã đi xa, nhưng tâm huyết của ông vẫn còn đó. Đến những năm tháng cuối đời, ông vẫn trăn trở về việc cải tổ ngành Y tế Công cộng Việt Nam.

Giáo sư Krickeberg đã ra đi đúng vào năm Việt Nam và Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ được nuôi dưỡng bởi những tình cảm chân thành và đóng góp bền bỉ của những người tâm huyết như ông suốt nửa thế kỷ qua./.

