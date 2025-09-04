Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành - nữ đạo diễn của hơn 200 vở sân khấu

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành được giới trong nghề đánh giá là một tấm gương về sự lao động, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Thông tin từ Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam được nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012, đã qua đời tối 3/9/2025, thọ 85 tuổi.

Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành được giới trong nghề đánh giá là một tấm gương về sự lao động, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Bà đã “gieo” những “hạt mầm” nghệ thuật quý giá cho nhiều thế hệ, để sân khấu Việt Nam có thêm những tài năng./.