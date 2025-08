Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Công an Gia Lai đấu tranh hiệu quả với tội phạm mới

Ngày 1/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.407 đảng viên của 27 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện, sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030 và các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh gồm 9 đồng chí; chỉ định đồng chí Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ và thống nhất cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Với tinh thần chủ động, đổi mới, lực lượng Công an tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng Bộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thông tin, sau sáp nhập, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước. Tỉnh có địa hình phức tạp, có cả biên giới trên bộ, trên biển; nhiều dân tộc cùng sinh sống đa dạng về thành phần tôn giáo, trình độ dân trí không đồng đều.

Khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra nhiều thách thức về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết, tham mưu cấp có thẩm quyền; không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Trước mắt, Công an tỉnh cần có kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nhất là trong các sự kiện lớn của tỉnh sắp diễn ra; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm kiểu xã hội đen.

Công an tỉnh chủ động các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ giữa thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Công an và Tỉnh ủy, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bạo loạn, gây rối; triển khai hiệu quả phương án bảo đảm giữ vững an ninh tuyến biên giới và an ninh biển, đảo; tổ chức bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hơn 300 sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội.

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 97,3%; nhanh chóng điều tra các vụ án nghiêm trọng, sớm ổn định dư luận, củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.../.

