Tiếp tục có giải pháp căn cơ, đồng bộ để chủ động phòng, chống bão lũ

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng về đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, thể hiện qua việc Bộ Chính trị đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề để tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột,” tạo nên chỉnh thể thống nhất mũi nhọn đột phá nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 là 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 là 100 năm thành lập nước), xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tự hào về sự phát triển của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, ghi nhận những kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng ban hành gần đây thể hiện tinh thần, quan điểm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ghi nhận tinh thần đổi mới, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm của Quốc hội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là đã thông qua các quyết sách kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai… nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là công tác lựa chọn nhân sự nhằm bảo đảm không để lọt vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên sau khi tham gia vào cấp ủy, làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân một thời gian ngắn lại phát hiện vi phạm pháp luật, có đảng viên, công chức, đại biểu bị truy tố hình sự làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và giảm sút lòng tin của nhân dân; đồng thời quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã giới thiệu những nhân sự này.

Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây bức xúc cho cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng giả danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thuế, mua bán kỳ nghỉ trên không gian mạng để lừa đảo, thao túng tâm lý, kể cả đối với người già và học sinh, sinh viên hiện vẫn diễn ra phổ biến; tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống tín hiệu giao thông bảo đảm khoa học, đồng bộ, thông suốt để bảo đảm chính xác khi xử lý hành vi vi phạm giao thông.

Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp căn cơ, đồng bộ để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống bão lũ, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân trước diễn biến rất phức tạp của bão lũ, mưa lớn, sạt, lở đất do biến đổi khí hậu gây ra.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ chính quyền địa phương dọn vệ sinh đường phố. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Cơ bản tán thành với nội dung báo cáo, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung đánh giá việc huy động sức người, sức của cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Chính phủ cần đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân việc ngập lụt, lũ không chỉ ở thành phố mà còn ở vùng nông thôn, đồng bằng, miền núi với diễn biến phức tạp…

Trong phiên họp sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025 (kết hợp xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2025)./.

