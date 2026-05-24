Tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức

Ngày 23/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu.

Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Bắc Ninh và các đối tác Đức.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao những kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh tế-xã hội Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ cùng các cán bộ, tham tán của cơ quan đại diện cũng chia sẻ với đoàn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Đức, những thuận lợi và hạn chế trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, qua đó gợi mở nhiều hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, ngoại giao văn hóa, nông nghiệp, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương gần 14 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Đức vào Việt Nam mới đạt hơn 3 tỷ USD, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết nền kinh tế Đức đang chịu tác động từ biến động địa chính trị và cạnh tranh công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khiến Chính phủ nước này phải đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm các thị trường an toàn, giàu tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, phía Đức đánh giá cao quyết tâm cải cách của Việt Nam, đồng thời nhiều doanh nghiệp Đức, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang chủ động tìm kiếm thị trường mới để mở rộng chuỗi sản xuất. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư từ các doanh nghiệp Đức.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, đồng thời thông tin về những thành tựu nổi bật của Bắc Ninh thời gian qua. Hiện Bắc Ninh là một trong những trung tâm kinh tế năng động của cả nước, đứng thứ 5 toàn quốc về quy mô kinh tế và đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về hợp tác với Đức, Bắc Ninh đang duy trì quan hệ với quận Marzahn-Hellersdorf ở thủ đô Berlin trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị ký năm 2024.

Tỉnh hiện có 4 dự án đầu tư của doanh nghiệp Đức đang hoạt động. Bên cạnh đó, Bắc Ninh phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam triển khai chương trình “Chuyến xe khởi nghiệp,” hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên học tập và làm việc tại Đức. Năm 2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 100 người, với điểm đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, xuất khẩu nông sản, quảng bá di sản văn hóa và phát triển du lịch; đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu về đội ngũ nhà khoa học, trí thức, doanh nhân kiều bào, đặc biệt là người Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc tại Đức, qua đó góp phần huy động nguồn lực tri thức đóng góp cho sự phát triển quê hương.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định việc hỗ trợ các địa phương tìm kiếm đối tác và khai thác tiềm năng hợp tác luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bắc Ninh, góp phần đưa các ý tưởng hợp tác thành những dự án cụ thể, thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.

