Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, bị thương 50 người.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 50 người, giảm 41 vụ, giảm 9 người chết, giảm 31 người bị thương so với ngày cùng kỳ năm 2024./.