Tình hình Trung Đông tiếp tục chi phối chứng khoán châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 27/5 khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến đàm phán Mỹ-Iran và các yếu tố liên quan đến eo biển Hormuz.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 25.339,31 điểm; chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 4.093,73 điểm; còn chỉ số Nikkei 225 của Tokyo đi ngang tại 64.999,41 điểm.

Nổi bật trong khu vực là thị trường Seoul (Hàn Quốc) với mức tăng hơn 2%. Trong đó, cổ phiếu của hãng sản xuất chip SK hynix tăng vọt 11%, chính thức cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, cột mốc này đưa SK hynix trở thành một trong ba doanh nghiệp công nghệ lớn nhất châu Á đạt giá trị nghìn tỷ USD, bên cạnh Samsung Electronics và TSMC.

Nhận định về xu hướng này, chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management cho biết, nhu cầu AI hiện không chỉ dừng ở chip xử lý thông thường mà đã dịch chuyển sang các hệ thống bộ nhớ quy mô công nghiệp. Thị trường Bangkok, Sydney và Wellington cũng đi lên.

Bên cạnh đó, đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường, khiến nhóm tài sản năng lượng biến động theo diễn biến khu vực.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu của Pepperstone, nhận định thị trường vẫn duy trì “sự lạc quan thận trọng” về khả năng đạt được thỏa thuận, dù kỳ vọng này đã bị ảnh hưởng bởi các diễn biến mới.

Tại Việt Nam, chốt phiên 27/5, chỉ số VN Index giảm 9,75 điểm (-0,52%), xuống mức 1.874,43 điểm. HNX-Index đóng cửa tại mức 282,23 điểm, tăng 4,08 điểm (1,47%)./.

