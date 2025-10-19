'Tinh hoa hội tụ' trong 3 sản phẩm du lịch mới của thành phố Hà Nội

Ba sản phẩm du lịch mới của Hà Nội - "Con đường Di sản Nam Thăng Long, Hà Nội-Tinh hoa làng nghề Việt"; "Con đường đạo học" và "Sắc hoa Tường Phiêu" đã được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ công bố tối 18/10 với chủ đề "Tinh hoa hội tụ."

Chủ đề này thể hiện tinh thần kế thừa và lan tỏa giá trị văn hóa-lịch sử-truyền thống của Hà Nội: lấy văn hóa làm nền tảng, con người làm trung tâm và kết nối, sáng tạo, trải nghiệm làm động lực để phát triển bền vững.

Ba sản phẩm du lịch mới là kết quả của quá trình nghiên cứu, hợp tác và sáng tạo giữa Sở Du lịch Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các huyện: Phúc Thọ, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Đan Phượng (nay là các xã: Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ, Ô Diên), cộng đồng dân cư địa phương và các doanh nghiệp lữ hành, góp phần làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Khám phá "Con đường Di sản Nam Thăng Long, Hà Nội-Tinh hoa làng nghề Việt"

Hành trình kết nối các xã Đại Thanh-Hồng Vân-Ngọc Hồi-Chuyên Mỹ đưa du khách khám phá những làng nghề trăm tuổi, nơi tinh hoa lao động và nghệ thuật dân gian được bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Làng Hạ Thái vang danh với sơn mài tinh xảo; làng Cựu quyến rũ với kiến trúc Á-Âu và nghề may comple; làng Ngâu nức tiếng với rượu hoa cúc chi tiến vua; làng Phúc Am gắn liền với tín ngưỡng dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Phòng trưng bày sản phẩm sơn mài với nhiều mẫu mã đa dạng tại làng nghề Hạ Thái. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Mỗi điểm đến là một mảnh ghép của di sản, cùng hợp thành bức tranh "Tinh hoa làng nghề Việt" - nơi bàn tay khéo léo và tâm hồn sáng tạo của người thợ Hà Nội được tỏa sáng.

Đến xã Ô Diên trải nghiệm "Con đường đạo học"

Tại vùng đất cổ Ô Diên, Đền Văn Hiến - nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành và nhiều bậc hiền tài - là không gian linh thiêng của đạo học, nơi tôn vinh tri thức và nhân nghĩa.

Đền Văn Hiến. (Nguồn: Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Hà Nội)

Sản phẩm du lịch "Con đường đạo học" đưa du khách vào hành trình tìm hiểu truyền thống hiếu học ngàn năm, khám phá những giá trị giáo dục, đạo lý và nhân văn - nền tảng làm nên cốt cách con người Hà Nội thanh lịch, trí tuệ và nhân hậu.

Về nông thôn, hòa mình vào "Sắc hoa Tường Phiêu"

Bên dòng sông Tích hiền hòa, Tích Giang-Phúc Thọ hiện lên như bức tranh thanh bình của vùng quê Hà Nội. Trên diện tích hơn 100 hécta, những cánh đồng cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loài hoa và cây cảnh đua nở, tạo nên khung cảnh rực rỡ, phản chiếu bàn tay khéo léo và tinh thần cần mẫn của người dân xứ Đoài.

Đình Tường Phiêu. (Nguồn: Cục Di sản Văn hóa)

Nổi bật giữa không gian ấy là Đình Tường Phiêu - Di tích Quốc gia Đặc biệt mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người đã hình thành sản phẩm du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu" - điểm đến nông thôn giàu bản sắc, nơi du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, trong lành và bền vững của một Hà Nội đương đại, vẫn chan chứa hồn quê xưa.

Ba sản phẩm, ba hành trình nhưng cùng chung một tinh thần: bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, khơi nguồn sáng tạo, kết nối di sản-làng nghề với đời sống đương đại.

Làng hoa cây cảnh Tích Giang. (Ảnh Vũ Sinh/TTXVN)

Việc công bố 3 sản phẩm du lịch mới là dấu ấn quan trọng trong hành trình đổi mới của du lịch Hà Nội, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối, sáng tạo và tôn vinh giá trị di sản-con người-thiên nhiên.

Thông qua sự kiện này, ngành du lịch Thủ đô mong muốn thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn cao, vươn xa trên con đường hội nhập, định hướng phát triển du lịch bền vững, sáng tạo và giàu bản sắc, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến "an toàn-thân thiện-chất lượng-hấp dẫn."

Các sản phẩm du lịch mới góp phần vào việc thực hiện chỉ tiêu thu hút trên 33,7 triệu lượt khách đến Thủ đô trong năm 2025, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó có trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm 2024 và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32% so với năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 tháng năm 2025, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 5,54 triệu lượt khách, tăng 26%; Khách du lịch nội địa đạt 20,53 triệu lượt khách, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt 98,36 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.