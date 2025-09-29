Tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày: Phụ huynh băn khoăn vì nhiều môn liên kết

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường phổ thông là rất cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực học sinh; qua đó cũng góp phần tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa, đón con đến trường.

Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức ở các trường học hiện nay chưa có sự đồng bộ, thống nhất, đặc biệt những phát sinh như sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý, đưa quá nhiều môn liên kết, tự nguyện có thu phí vào trường… khiến phụ huynh băn khoăn.

Hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của ngành giáo dục cho phép các trường sắp xếp linh hoạt thời lượng dạy học giữa buổi 1 và buổi 2. Vì vậy, việc sắp xếp thời khóa biểu ở mỗi trường khác nhau, tùy điều kiện thực tế.

Chị Thu Phương có con học lớp 8 tại phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm thông báo năm nay nhà trường tổ chức 3 môn liên kết trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh, bao gồm kỹ năng sống, STEM và tiếng Anh với người nước ngoài.

Do lo ngại hiệu quả và chi phí tăng thêm nên chị Phương không cho con học hết các môn mà chỉ học tiếng Anh với người nước ngoài. Sau đó, chị liên tục nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm thuyết phục đăng ký cho con học đủ 3 môn.

Theo chị Phương, điều đáng nói là thời khóa biểu nhà trường sắp xếp chưa hợp lý khi xen kẽ các môn tự nguyện vào giờ chính khóa nhưng lại ít hoạt động giáo dục khác cho học sinh nếu không tham gia. Việc tổ chức các môn tự nguyện ở tiết cuối mỗi buổi học hoặc cuối tuần sẽ phù hợp hơn.

Tương tự, chị Mai Nhung (phường Long Trường) cũng được giáo viên chủ nhiệm của con gọi để thuyết phục con đăng ký học các môn tự nguyện. Dù thời khóa biểu của lớp con đã xếp các môn tự nguyện ở cuối buổi chiều nhưng giáo viên cho biết nếu con không tham gia cũng không được ra về vì vướng quy định không tan học trước 16 giờ.

Chị Nhung cho biết phụ huynh vui mừng khi có chủ trương giảm tải chương trình học, miễn học phí nhưng trường học lại thêm vào nhiều môn liên kết, tự nguyện (có thu phí) khiến phụ bối rối, tăng áp lực chi phí.

Với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, một mình nuôi 2 con như chị Nhung, việc chi thêm vài trăm nghìn cho các nội dung học tự nguyện là một khoản chi phí đáng kể.

Từ góc độ quản lý ngành, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh môi trường giáo dục trong nhà trường là môi trường bình đẳng với tất cả học sinh. Mục tiêu của tổ chức chương trình 2 buổi/ngày là tạo môi trường giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của học sinh. Ngoài kiến thức cần đạt, học sinh cần phát triển kỹ năng, nghệ thuật và thể thao.

Trường hợp học sinh không tham gia các nội dung học tự nguyện, nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục khác. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Việc tổ chức thực hiện chương trình 2 buổi/ngày và sắp xếp thời khóa biểu là trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường, làm sao vừa đảm bảo thời lượng chương trình chính khóa, vừa đảm bảo tổ chức các nội dung chương trình nhà trường cũng như đúng quy định về thời gian học tập trong ngày.

Trường hợp học sinh không tham gia các nội dung học tự nguyện, nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục khác, câu lạc bộ, thể thao, đọc sách, văn nghệ cho học sinh tham gia.

Theo ông Minh, với các nội dung thuộc chương trình nhà trường, phụ huynh được quyền lựa chọn những nội dung học cần thiết, phù hợp với con em mình trên tinh thần tự nguyện và không nhất thiết phải tham gia học hết tất cả các nội dung. Tuy nhiên, với mục tiêu giáo dục toàn diện và bối cảnh xã hội hiện nay, việc đầu tư thêm cho con em mình những nội dung học về các kỹ năng là điều rất cần thiết.

Thực tế cho thấy các nội dung giáo dục kỹ năng là cần thiết, vấn đề là các trường phải sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, song song với việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục miễn phí để học sinh tham gia.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, phường Phú Bình hiện tổ chức dạy học 5 ngày/tuần. Cùng với các môn học chính khóa, trường tổ chức thêm 2 môn liên kết là tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học quốc tế.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết bên cạnh 2 môn liên kết để học sinh đăng ký tự nguyện tham gia, trường tổ chức đa dạng hoạt động giáo dục theo chương trình nhà trường (không thu phí), mạnh nhất là các câu lạc bộ thể thao từ bóng đá, cầu lông đến bơi lội…

Các nội dung thuộc chương trình nhà trường (bao gồm nội dung thu phí và miễn phí) đều được sắp xếp lịch học riêng, không đưa vào thời khóa biểu cố định, chính khóa của trường. Các nội dung này sẽ được tổ chức học từ 16 giờ đến 17 giờ 30 mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Tại Trường Trung học cơ sở Trương Công Định (phường Gia Định) hiện tổ chức dạy học 5 ngày/tuần, mỗi ngày có 7 tiết chính khóa và một số buổi có thêm tiết thứ 8 là hoạt động giáo dục nhà trường. Nhà trường có 4 môn trong chương trình giáo dục nhà trường theo hình thức liên kết với các đơn vị, gồm: Anh văn bản ngữ, Tin học quốc tế, Kỹ năng sống và STEM.

Ông Phạm Thái Hồ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường phối hợp với các trung tâm liên kết để xem xét miễn giảm phí với những em học sinh thuộc diện khó khăn, nếu các em có nhu cầu tham gia học. Sáng thứ Bảy, nhà trường tổ chức các câu lạc bộ và ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh giỏi./.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không gây quá tải, phù hợp với học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày phải bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn học.