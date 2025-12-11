Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Tòa án Mỹ ngăn Tổng thống Trump điều động Vệ binh quốc gia đến Los Angeles

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh ngăn việc Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Los Angeles, đồng thời yêu cầu trao lại quyền kiểm soát lực lượng này.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Tòa án Mỹ ngăn Tổng thống Trump điều động Vệ binh quốc gia đến Los Angeles
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tòa án Mỹ ngăn ông Trump điều Vệ binh quốc gia đến Los Angeles.

Ukraine khởi động thảo luận cấp cao với Mỹ về phục hồi kinh tế.

Tổng đình công lớn nhất trong 12 năm ở Bồ Đào Nha.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Phán quyết ngăn chặn điều động Vệ binh quốc gia #Quan hệ Mỹ và Ukraine về phục hồi kinh tế #Đình công lớn tại Bồ Đào Nha #Chính sách quân sự của Tổng thống Trump #Tin tức quốc tế hàng ngày

Podcast mới nhất