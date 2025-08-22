Toàn cảnh buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Tối 21-8, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từng động tác vẫn tiếp tục được chỉnh sửa, đảm bảo đội hình đẹp nhất, đồng đều nhất./.