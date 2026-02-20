Toàn cảnh cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza

Sáng 19/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên, tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 19/2 (theo giờ địa phương), nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên, tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là cơ chế phối hợp với Liên hợp quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Tổng thống Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn./.