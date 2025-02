Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Ất Tỵ

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Giao ban đầu Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm đánh giá tình hình sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết tháng 2/2025.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng Hai, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, cơ yếu phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy, chỉ đạo trong quân đội; chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với các cơ quan, đơn vị đầu Xuân Ất Tỵ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Các cơ quan, đơn vị triển khai chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới; các đề án, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2025; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2025.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức giao nhận quân năm 2025 chặt chẽ, trang trọng, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng an toàn; hoàn thành công tác chuẩn bị huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, hướng dẫn huấn luyện ngoại khóa cho chiến sỹ mới...

Các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; tổ chức chặt chẽ đại hội trước cấp cơ sở ở Đảng bộ Quân khu 3, Đảng bộ Quân chủng Hải quân; tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; đề xuất kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị gắn với lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội.

Các cơ quan, đơn vị triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2025; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc dioxin, bom, mìn…

Theo báo cáo, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước để nhân dân vui Xuân, đón Tết an vui, hạnh phúc.

Đồng thời, triển khai các phương án tác chiến, bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, cơ yếu phục vụ chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy toàn quân; chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên các tuyến biên giới.

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ động thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

Các đơn vị đảm nhiệm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chủ động phối hợp tổ chức bắn pháo hoa tại 62 tỉnh, thành phố với 338 điểm bắn, tạo không khí phấn khởi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an vui, đầm ấm.

Bảo đảm tốt mọi mặt phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số địa phương, cơ quan, đơn vị, vùng sâu, vùng xa, biển, đảo, nhà giàn DK1; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc về an ninh chính trị ngay từ cơ sở.

Toàn quân chấp hành nghiêm quy định trực Tết; tăng cường kiểm soát quân sự, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Tỵ.

Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của các quân khu, quân chủng và Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, lan tỏa không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi, đồng thời, triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách thăm, tặng quà cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán.../.

