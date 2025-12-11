Toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 1/1/2026

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 437/445 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 92,39%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục./.
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi Đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) trong năm 2026, bắt đầu từ 7/3-24/5/2026 tại nhiều địa phương.
Quy định mới về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định trong Luật Giáo dục 2019.
Quy định mới về số lượng thí sinh tối đa mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia
Thông tư quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi; riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.
Học sinh khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở Lâm Đồng đi học trở lại
Sáng 8/12, các trường học tại những địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trường lớp được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, không gian học tập an toàn.
TP Hồ Chí Minh: Ưu tiên sử dụng các trụ sở cơ quan dôi dư cho giáo dục mầm non
Thành phố sẽ bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu công nghiệp.
Học sinh lớp 5 Việt Nam đạt mức năng lực cao nhất ở lĩnh vực Toán và Đọc hiểu
Ngày 4/12 tại Philippines, diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 ở lĩnh vực Toán và Đọc hiểu.
Thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Khon Kaen với các cơ sở giáo dục Việt Nam
Hai bên trao đổi về các vấn đề tăng cường hợp tác học thuật giữa Đại học Khon Kaen và các cơ sở giáo dục Việt Nam, bao gồm một số vấn đề chính như kế hoạch phát triển công tác giảng dạy tiếng Việt.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4 và đợt 2 ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố.
Hà Nội là Thành phố học tập toàn cầu: Sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ
Danh hiệu của UNESCO vừa là sự ghi nhận vừa là cam kết để Thủ đô tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho mọi công dân, từng bước xây dựng một xã hội hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.
Gần 90.000 tác phẩm tham dự cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô
Giải Nhất được trao cho các tác giả Nguyễn Thị Hằng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với tác phẩm “Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi, tấm lòng lớn của người dạy học”.
Hà Nội được công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”
Danh hiệu của UNESCO là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện.
Hơn 500 đại biểu bàn cách phát triển giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình
Hội thảo Khoa học Giáo dục 2025 với chủ đề “Giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước.
NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ hơn 366.000 bản SGK cho học sinh vùng lũ Đắk Lắk
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Các trường học chủ động hỗ trợ học sinh ôn tập
Nhiều trường học tổ chức các bài kiểm tra khảo sát hàng tháng giúp học sinh tự đánh giá năng lực thực tế và giúp các trường hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.
SEA-PLM: Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất môn Toán và Đọc hiểu
Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất trong khảo sát SEA-PLM 2024, thể hiện kết quả ổn định và vượt trội trong Toán và Đọc hiểu tại khu vực Đông Nam Á.
UNESCO công nhận Hà Nội là thành viên "Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu"
Thành phố Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu UNESCO, thúc đẩy giáo dục suốt đời, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội học tập toàn diện.
NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ tỉnh Gia Lai
Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh và nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định việc học tập sau thiên tai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến “nới” quy định về dạy thêm, học thêm
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, giao quyền cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định.
Vì sao tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” được chọn đưa vào sách giáo khoa?
Tổng Chủ biên sách Ngữ văn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” nhận định khó có thể tìm được tác phẩm nào phù hợp hơn “Nỗi buồn chiến tranh” để đáp ứng được yêu cầu của chương trình lớp 12.
Hà Nội hủy kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp THPT của một thí sinh
N.V.K (sinh năm 2007), cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp THPT do sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.
Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1/2026
Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1/2026, dự kiến có khoảng 25.000 thí sinh, tại 25 điểm thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố.
Sợi cáp mở ra bầu trời: Từ lớp học vùng cao đến sự vinh danh châu Á
Viettel đã đưa Internet và thế giới đến gần hơn với những bản làng vùng cao. Hành trình phổ cập Internet trường học đã trở thành minh chứng cho cách công nghệ có thể thay đổi tương lai.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chia sẻ bí kíp giúp học sinh viết văn hay
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ nhưng thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình trong việc đồng hành với con qua các trang sách.
Xác minh vụ việc học sinh xô xát tại trường học ở Gia Lai
Nguyên nhân ban đầu vụ việc các học sinh lớp 7 xảy ra xô xát tại Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng được xác định do mâu thuẫn liên quan bài vẽ môn Mỹ thuật giữa các học sinh.
Hoàn thành dứt điểm sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 31/12
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12.
Nghệ An: Trường học tiền tỷ bị bỏ không đã được đưa vào sử dụng
Những lớp học đầu tiên tại cơ sở 2 Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã chính thức diễn ra, khép lại tình trạng lãng phí và mở ra kỳ vọng mới cho thầy trò nơi đây.
Gia Lai: Xác minh vụ học sinh bị đánh hội đồng vì 'mượn bài vẽ chưa trả'
Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng đã trao đổi với phụ huynh em T và động viên em tiếp tục đến trường học tập đầy đủ, nhà trường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.
Chiến thắng của học sinh Việt Nam tại IJSO-2025: Không chỉ là huy chương
Kỳ thi IJSO-2025 với cấu trúc thi hoàn toàn mới đã đặt ra thử thách lớn, song 6 học sinh Việt Nam vẫn vượt qua áp lực, xuất sắc giành 3 HCĐ và 3 HCB, xếp thứ 6 toàn đoàn trong tổng số 24 đoàn tham dự.
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Đại biểu Quốc hội băn khoăn tính khả thi
Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thiết bị triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.
Trước 10/12, hoàn thành sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở cho học sinh vùng lũ
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.