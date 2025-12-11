Toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 1/1/2026

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thiết bị triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.