Toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 1/1/2026

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ 1/1/2026, với sự đồng thuận của đa số đại biểu.

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 437/445 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 92,39%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục./.

