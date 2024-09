Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc toàn quốc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, chiều 11/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đảng, Nhà nước Lào; đại diện cho quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và thanh niên của thế hệ trẻ hai nước đã tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa này.

Với không khí thân mật, thắm tình đồng chí anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã ôn lại lịch sử truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua ngọn lửa đấu tranh cách mạng bằng mồ hôi xương máu của các chiến sỹ Lào và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, mối quan hệ Việt Nam-Lào đã trở thành biểu tượng “có một không hai” của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc được đúc kết bởi bốn chữ tình: “Tình đồng chí, Tình đoàn kết, Tình anh em, Tình bạn.”

Bày tỏ niềm tự hào, xúc động đối với sự đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất Lào đều có dấu ấn của các chiến sỹ Lào và Việt Nam; ghi nhớ những hình ảnh đầy ấn tượng trong lịch sử về các chiến sỹ của hai nước đã cùng kề vai sát cánh, chung một chiến hào, vui buồn bên nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, hy sinh cho nhau để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Vui mừng và đánh giá cao về mối quan hệ Lào-Việt Nam trong thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Việt Nam từ trước đến nay và nhấn mạnh nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ nắm giữ tương lai của đất nước, cần nhận thức sâu sắc về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc để không ngừng củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái.

Tại cuộc gặp, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, đại diện Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã xúc động chia sẻ về những tháng ngày cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào chung một chiến hào, chia nhau từng bát cơm, cọng rau, hạt muối, từng ngụm nước và cả những giọt máu đào để tiếp thêm cho nhau sức mạnh, lập nhiều chiến công, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước.

Ông Huỳnh Đắc Hương nhấn mạnh, mỗi chiến thắng của quân tình nguyện Việt Nam là chiến thắng của hai dân tộc Việt Nam-Lào, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình” hay như lời khen ngợi mà lãnh đạo Đảng và Nhân dân Lào dành cho quân tình nguyện là trên đất nước Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua; vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trên mọi lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định luôn khắc sâu trong lòng về những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm Lào của Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ngày 7/11/2022 về bốn chữ tình của mối quan hệ Lào-Việt Nam. Đó là: Tình đồng chí cùng chung lý tưởng; Tình anh em có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương; Tình bạn, là những người thân thiết, tin cậy, vui buồn có nhau, chia sẻ "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa"; Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, xuất phát từ trái tim, keo sơn, gắn bó, trong sáng, thủy chung son sắt.

Bày tỏ niềm tin, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, hai Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Lào sẽ không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo và cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của hai nước và tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.

Chung cảm xúc, ông Nguyễn Tiến Ngọc, đại diện cựu lưu học sinh Việt Nam tại Lào bày tỏ niềm xúc động và tự hào chia sẻ về những ngày tháng học tập khó quên trên đất bạn Lào. Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước Lào vẫn luôn dành ưu tiên về vật chất và những tình cảm ấm áp như “con cháu một nhà”, động viên các lưu học sinh Việt Nam tại Lào có điều kiện học tập tốt để phục vụ cho đất nước và nhân dân hai nước sau này.

Chia sẻ cảm xúc tại cuộc gặp gỡ, ông Phạm Văn Lương, Phó Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt-Lào, Thông tấn xã Việt Nam khẳng định, những năm tháng sống và làm việc trên đất nước Lào tươi đẹp, nhất là thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân hai nước bước vào giai đoạn hết sức ác liệt, đã tôi luyện cho ông thêm trưởng thành và thêm gắn bó với đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình.

Ông Phạm Văn Lương nhấn mạnh, những tình cảm như con cháu, bạn bè chí cốt và sự quan tâm, chăm sóc tận tình của người dân Lào đã thể hiện mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai trên giới mà các thế hệ sau cần không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

