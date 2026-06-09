Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan
Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Chiều 9/6/2026, ở Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần ba.
Chiều 9/6/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến với Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Thông tấn xã Việt Nam đã khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia khi cung cấp đa dạng các ấn phẩm đối ngoại, phục vụ đông đảo đại biểu và khách mời quốc tế.
Chiều 9/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Lãnh đạo các thành phố ASEAN.
Không chỉ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN, Canada còn hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối với tất cả các quốc gia trong ASEAN và châu Á.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Lý luận TW tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại, cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Ông Trần Văn Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Chiều 9/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Chiều 9/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần 3.
Chiều 9/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 9/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
ASEAN đang ở thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt của quá trình phát triển, đòi hỏi tiếp tục phát huy các giá trị đã làm nên thành công của Hiệp hội là đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng.
Hợp tác giữa Việt Nam và JICA trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hình thành bước đầu cơ chế phối hợp đào tạo có yếu tố quốc tế.
Chiều 9/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã đến tham quan phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.
Diễn đàn ASEAN 2026 tại Hà Nội nhấn mạnh hòa bình, tự cường và hợp tác khu vực để xây dựng cộng đồng bền vững và thịnh vượng.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 lựa chọn chủ đề “Tự cường và đoàn kết ASEAN” phản ánh nhận thức rõ ràng của Việt Nam về những thách thức địa chính trị ngày càng phức tạp trong khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, hồ sơ Đề án phải khoa học, chất lượng, ấn tượng, mang bản sắc “Quảng Ninh.”
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai, tiếp tục là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng; cần đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực...
Chuyên gia cho rằng việc đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy Việt Nam đang đảm nhận một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận về định hướng phát triển của ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Diễn ra trong hai ngày 9-10/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần ba là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ ASEAN cần tiếp tục chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Việt Nam là lực lượng chính trong việc tìm kiếm cách thức duy trì thống nhất của ASEAN và để tạo động lực mới, bầu không khí mới cho bối cảnh ổn định, thịnh vượng và phát triển hơn nữa của cả khu vực.
Sáng 9/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, với thông điệp "Giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống."
Sáng 9/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 9/6/2026, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến dự Phiên khai mạc.