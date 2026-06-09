Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Chiều 9/6/2026, ở Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần ba.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul #ASEAN #Việt Nam-THái Lan #NQ 59-bt TP. Hà Nội
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba

Sáng 9/6/2026, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến dự Phiên khai mạc.