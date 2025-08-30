Nghi lễ bắn 21 loạt đại bác mở màn chương trình Tổng duyệt sự kiện A80

Những vị khách mời đặc biệt tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu binh 2/9
Hàng trăm cựu chiến binh từ khắp nơi đã tham dự lễ tổng duyệt diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Ngắm dàn pháo khai hỏa ở Sân vận động Mỹ Đình trong chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Khối Không quân Việt Nam biểu diễn chào mừng, bay qua Quảng trường Ba Đình, mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc tự hào gây xúc động mạnh mẽ cho người xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Thành phố Hà Nội chuẩn bị chu đáo đón 6.570 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với kế hoạch tổ chức an toàn, trang trọng và ý nghĩa.
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
à
Khối văn hoá nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam như vợ chồng Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương - Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Kỷ, rapper Đen Vâu, ca sỹ Hoàng Thùy Linh...
Các khối diễu hành Việt Nam vượt khó, luyện tập tích cực chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành lớn chào mừng Quốc khánh 2/9, thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chuyến công tác dịp này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn, nhằm định hướng hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Thành quả đấu tranh giành độc lập trong cách mạng tháng Tám năm 1945 đó chính là sự tiếp nối truyền thống của dân tộc ta trong lịch sử, nhất là từ cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền năm 938, kết thúc gần một nghìn năm Bắc thuộc.
Buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Không khí tưng bừng trên Quảng trường Ba Đình bất chấp thời tiết có lúc đổ mưa to. Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành trong sự chờ đợi xuyên đêm của hàng nghìn người dân.
80 năm sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vẫn luôn là nguồn lực nội sinh để Việt Nam vững vàng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, chuyến thăm của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến Việt Nam có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý sửa đổi và ban hành mới 2 quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.
Bộ Chính trị đánh giá hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đề ra nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển.
Hà Nội chuẩn bị chu đáo cho lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với hệ thống an ninh, hậu cần và an toàn tối đa.
Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển toàn diện và sâu rộng hơn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các cơ sở giáo dục, y tế.
Chuyến thăm của Đảng Lao động Mexico thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mexico, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15, Nghị quyết số 97/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.
Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (28/8/2025).
Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2/9/2025 đến ngày 4/9/2025.
Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh-Prey Veng ký kết Biên bản họp song phương, thống nhất phương án chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.
Chủ tịch nước Việt Nam đặc xá cho 13.920 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9, thể hiện chính sách nhân đạo và thành quả cải tạo của pháp luật.
Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn, trở thành quốc gia hình mẫu đối với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như ở châu Á và cộng đồng quốc tế.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng và cảm ơn quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng.
Tiến sỹ Nadia Radulovich nhận định Việt Nam là hình mẫu phát triển bền vững khi kết hợp ý chí độc lập dân tộc với chiến lược xã hội “lấy con người làm trung tâm,” mang lại công bằng cho mọi người dân
Đến với gian trưng bày của TTXVN tại triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, mỗi người dân đều hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do.