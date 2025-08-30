Chính trị

Nghi lễ bắn 21 loạt đại bác mở màn chương trình Tổng duyệt sự kiện A80

Ngắm dàn pháo khai hỏa ở Sân vận động Mỹ Đình trong chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

ttxvn-tong-duyet-a80-8.jpg
Nghi lễ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN)
ttxvn-tong-duyet-a80-6.jpg
Nghi lễ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN)
ttxvn-tong-duyet-a80-7.jpg
Nghi lễ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN)
#Sân vận động Mỹ Đình #Dàn pháo #Tổng duyệt A80 TP. Hà Nội
