Tổng Giám đốc TTXVN: Khắc ghi lời Bác dặn "Tin càng nhanh, thắng lợi càng mau"

Ngày 22/8, tại thôn Hoàng Lâu (xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp - nơi đặt trụ sở của Việt Nam Thông tấn xã giai đoạn 1952-1954.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Dự Lễ khánh thành có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN Vũ Việt Trang; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng; Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung; các đồng chí lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị của TTXVN, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Trào cùng đông đảo cán bộ, nhân viên.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã ôn lại truyền thống hào hùng của TTXVN giai đoạn 1952-1954.

Tại đây, ngày 4/3/1952, cán bộ, phóng viên Thông tấn xã đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm và căn dặn ân cần.

Đặc biệt, vào đầu hè năm 1954, khi tiếp nhận bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác đã gửi gắm lời dặn qua đồng chí giao liên Vũ Tiến Lực: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi.” Lời dặn ấy đã trở thành kim chỉ nam, được các thế hệ người làm báo TTXVN khắc ghi và thực hiện.

Tại khu di tích hôm nay, hình ảnh “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” cùng dòng chữ thiêng liêng trên tấm bia kỷ niệm đã tạo nên một không gian ý nghĩa, gắn kết truyền thống lịch sử với niềm tự hào nghề nghiệp.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nêu rõ, nhiều năm qua, Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã tại thôn Hoàng Lâu (xã Tân Trào) luôn được chăm sóc, trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của Thông tấn xã.

Trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc, TTXVN vinh dự 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong các cuộc kháng chiến, các thế hệ phóng viên, kỹ thuật viên đã có mặt ở mọi chiến trường, vượt qua nhiều gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TTXVN tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, khẳng định vị thế là Trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước; đồng thời là cơ quan Thông tấn chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia.

Với tinh thần “TTXVN cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới,” Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tin tưởng toàn thể viên chức, người lao động của TTXVN tiếp tục đoàn kết, quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin trong những đợt công tác trọng điểm sắp tới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã biểu dương tập thể Văn phòng đã nỗ lực hoàn thành công trình tôn tạo đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN và cảm ơn chính quyền, nhân dân thôn Hoàng Lâu (xã Tân Trào, Tuyên Quang) luôn dành tình cảm, sự quan tâm để khu di tích khang trang, sạch đẹp.

Cuối tháng 2/1952, trụ sở của Việt Nam Thông tấn xã được chuyển đến thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (nay là thôn Hoàng Lâu, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) làm căn cứ phục vụ kháng chiến, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh T6.

Tại đây, các nguồn thông tin, tư liệu được Việt Nam Thông tấn xã thu thập, sưu tầm, thẩm định, khai thác phục vụ Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ hoạch định quyết sách và thông tin liên lạc cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm 2001, Di tích Việt Nam Thông tấn xã thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích quốc gia; đến năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Từ đó, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ làm báo Thông tấn ôn lại những trang sử hào hùng của cơ quan trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trải qua thời gian, công trình Khu di tích Việt Nam Thông tấn xã bị hư hỏng, xuống cấp. Do đó, Đảng ủy, Ban phụ trách Văn phòng TTXVN đã chỉ đạo các phòng chức năng khảo sát, đánh giá và quyết định thực hiện dự án “Tôn tạo Khu di tích Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang làm công trình điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025) và thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2025).

Công trình “Tôn tạo Khu di tích Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang do viên chức, người lao động Văn phòng chung tay thực hiện sẽ là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước của TTXVN./.

