Tổng kết chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba; trao giải, công diễn tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; đại sứ quán, tổ chức quốc tế,..

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn đồng bào trong và ngoài nước đã chung tay hưởng ứng chương trình với tình cảm sâu nặng dành cho Cuba. Ông biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các tổ chức, văn nghệ sỹ, cơ quan báo chí và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã đồng hành lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái giữa hai dân tộc.

Trong suốt 65 ngày phát động, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi, các giai cấp, tầng lớp xã hội,…ủng hộ chương trình.

Đợt vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam và Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp tổ chức đã được hàng trăm nhạc sỹ, nghệ sỹ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước hưởng ứng, sáng tạo nhiều tác phẩm giàu cảm xúc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao như một tuyên ngôn nghệ thuật về tình bạn thủy chung giữa hai dân tộc. Điều đó cho thấy Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam; khơi dậy sức mạnh tinh thần, cảm hứng sáng tạo và niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hiếm có Việt Nam-Cuba...

Từ thành công của Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” mở ra nhiều cách nghĩ, cách làm mới, phù hợp để thực hiện tốt 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba để bồi đắp, nâng lên tầm cao mới mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt Việt Nam-Cuba ngày càng bền chặt, tốt đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chuyển lời tri ân sâu sắc nhất trước tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em.

Việt Nam đã tự hào cho thấy chủ nghĩa nhân văn của dân tộc, những giá trị làm nên cốt cách tâm hồn Việt. Dù thời gian và khoảng cách có xa xôi, nhưng ký ức lịch sử trong lòng người dân Việt Nam không hề phai nhạt.

Cuba vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người dân Việt như một người bạn chân thành, gần gũi và thủy chung. Niềm tin thiêng liêng của Chủ tịch Fidel dành cho Việt Nam sẽ sống mãi khi còn được con dân đất Việt khắc ghi.

Hàng ngàn thông điệp động viên đã được gửi đến từ mọi tầng lớp nhân dân, từ khắp mọi miền Tổ quốc và ở mọi lứa tuổi. Nhiều sáng kiến độc đáo đã được triển khai để quyên góp. Những hình ảnh xúc động như các em nhỏ dành dụm số tiền tiết kiệm nhỏ bé, gửi những bức thư, bức tranh đến các bạn nhỏ Cuba đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes xúc động chia sẻ.

Tiến sỹ Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngay sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 13/8/2025 tại Hà Nội, Chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Sau hơn 3 tuần phát động, Chương trình nhận được tổng giá trị trên 400 tỷ đồng.

Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu. Điểm nổi bật của chương trình là sự đa dạng và sáng tạo trong các hình thức quyên góp, từ thùng quyên góp, chuyển khoản, quét mã QR, đến các hoạt động văn hóa, thể thao, thu phí thành viên trực tuyến,...Nhờ đó, phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam và thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cuộc vận động sáng tác ca khúc đã nhận 140 tác phẩm từ 124 tác giả trên khắp cả nước. Gia đình cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận cũng tìm lại bản nhạc “Việt Nam-Cuba” sáng tác năm 1964 để gửi tham gia, như một món quà tri ân. Từ 22 ca khúc được chọn vào vòng chung khảo, Ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, cùng nhiều giải thưởng khác.

Đồng thời, 65 ca khúc xuất sắc được tuyển chọn xuất bản thành tuyển tập âm nhạc “Việt Nam-Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị” sẽ được trao tặng Đại sứ Cuba tại Việt Nam như biểu tượng của tình bạn và nghĩa tình giữa hai dân tộc.

Trước đó, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba và đông đảo lãnh đạo cấp cao 2 nước, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng đến nhân dân Cuba.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/9 đến 5/10/2025, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba bày tỏ cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ hết sức thiết thực đối với nhân dân Cuba trong lúc khó khăn nhất.

Một phần số tiền được sử dụng để sửa chữa khoảng 5.000 máy biến áp bị hỏng trên toàn quốc; số tiền còn lại sẽ được sử dụng để sửa chữa hệ thống điện, nước sinh hoạt và những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân Cuba./.

