Tổng thống đắc cử Bolivia cam kết khôi phục quan hệ với Mỹ sau gần hai thập kỷ

Tổng thống đắc cử Bolivia Rodrigo Paz tuyên bố quan hệ với Mỹ “sẽ được nối lại” gần 20 năm sau khi Đại sứ Mỹ tại Bolivia bị trục xuất dưới thời Tổng thống Evo Morales.

Ông Rodrigo Paz (giữa) phát biểu trước những người ủng hộ tại La Paz, Bolivia ngày 17/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 20/10, Tổng thống đắc cử Bolivia Rodrigo Paz tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ, đánh dấu sự thay đổi lớn của quốc gia Nam Mỹ này sau gần 20 năm.

Sinh năm 1967, ông Paz, từng là nhà kinh tế ủng hộ giới doanh nghiệp, vừa giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tuần trước. Trong bài phát biểu vào tối 19/10, ông tuyên bố Bolivia “đang lấy lại vị thế của mình trên trường quốc tế.”

Trao đổi với báo giới 1 ngày sau đó, Tổng thống đắc cử Paz cho hay đã nhận được điện mừng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố quan hệ với Mỹ “sẽ được nối lại” gần 20 năm sau khi Đại sứ Mỹ tại Bolivia bị trục xuất dưới thời Tổng thống Evo Morales.

Ông cũng cho biết đã có những cuộc trao đổi tích cực với giới chức Chính phủ Mỹ về vấn đề này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh chiến thắng của ông Paz, khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác với Bolivia về các ưu tiên chung.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Paz đã giành được 54,6% số phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ là cựu Tổng thống Jorge “Tuto” Quiroga, người nhận được 45,4% số phiếu.

Dự kiến, ông Paz sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8/11 tới, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm với nhiều nhiệm vụ khó khăn do Bolivia đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm như lạm phát lên tới 25%, thiếu hụt cả ngoại tệ và nhiên liệu.../.

