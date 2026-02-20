Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ, vững mạnh

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 20/2 đã kêu gọi quân đội nước này tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ, vững mạnh, trên cơ sở tiếp tục củng cố liên minh với Mỹ.

Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra phát biểu trên trong lễ phong hàm tốt nghiệp chung của các học viện Lục quân, Hải quân và Không quân Hàn Quốc, được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Quân đội ở thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Chungcheong Nam, cách thủ đô Seoul khoảng 145 km về phía Nam.

Trong bài phát biểu chúc mừng, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc phải tự trang bị quyết tâm mạnh mẽ về quốc phòng tự chủ, để bảo vệ đất nước bằng chính sức mạnh.

Ông cũng nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một quân đội hùng mạnh trong bối cảnh môi trường quốc tế đang thay đổi, đồng thời đề cập tới nỗ lực của Hàn Quốc trong việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như mức chi tiêu quốc phòng hiện tương đương khoảng 1,4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong nỗ lực đảm nhận vai trò chủ động hơn trong quốc phòng, Tổng thống Lee tái khẳng định cam kết giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ. Ông từng cam kết hoàn tất việc này trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, kết thúc vào năm 2030.

Ông Lee cho biết khi Hàn Quốc giành lại OPCON trên nền tảng niềm tự hào vững chắc về năng lực quốc phòng và dẫn dắt thế trận phòng thủ kết hợp Hàn Quốc-Mỹ bằng sức mạnh quân sự hùng hậu của mình, kỷ nguyên quốc phòng tự chủ của Hàn Quốc thực sự sẽ được mở ra.

Nhân dịp lễ phong hàm chung lần đầu tiên kể từ năm 2017, Tổng thống Lee nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực tác chiến hiệp đồng giữa lục quân, hải quân và không quân, đồng thời xây dựng một lực lượng quân đội tinh nhuệ, thông minh thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống vũ khí có người lái cũng như không người lái. Theo đó, ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiếc những khoản đầu tư quy mô lớn, bao gồm việc trang bị các hệ thống vũ khí tối tân.

Tổng thống Lee cũng kêu gọi quân đội tự nhìn lại vai trò của mình trong nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol năm 2024, đồng thời nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng và trung thành với sứ mệnh bảo vệ người dân.

Ông cho rằng quân đội phải triệt để xóa bỏ những tàn dư của thiết quân luật trái pháp luật, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang trung thành với sứ mệnh và vai trò căn bản của mình./.

