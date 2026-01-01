Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước trong 2026

Ngày 1/1, trong thông điệp đầu Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2026, tập trung vào phát triển vùng miền cân bằng và tăng trưởng đôi bên cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong phát biểu vào ngày đầu tiên của Năm mới, Tổng thống Lee cam kết sẽ biến năm 2026 thành “năm đầu tiên cho bước nhảy vọt quốc gia của Hàn Quốc."

Trọng tâm của tầm nhìn này là thúc đẩy tăng trưởng diện rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các doanh nghiệp nhỏ và các khu vực nằm ngoài vùng thủ đô Seoul.

“Chúng ta sẽ biến Năm mới này thành nền tảng cho một cú bứt phá mạnh mẽ, giống như chú ngựa đỏ đang phi hết tốc lực và tạo điểm khởi đầu cho sự tiến bộ quốc gia theo của Hàn Quốc," Tổng thống Lee khẳng định.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ thúc đẩy tiến bộ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, ngoại giao và an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng thành quả của sự tăng trưởng cần được chia sẻ công bằng. Ông nêu rõ mục tiêu của Hàn Quốc là xây dựng một đất nước phát triển đồng đều, nơi sự thịnh vượng của quốc gia song hành với sự phát triển của mọi người dân.

"Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước nơi mọi công dân cùng phát triển khi quốc gia lớn mạnh, nơi các tập đoàn lớn và SME cùng tiến bước bên nhau," nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng lưu ý rằng công thức kinh tế từng giúp Hàn Quốc trỗi dậy nhanh chóng trong thế kỷ trước giờ đây đã trở thành “bẫy phát triển." Sự bất bình đẳng và khoảng cách ngày càng nới rộng đang cản trở sự phát triển. Những nguồn lực tập trung vốn, từng là thế mạnh, thì nay lại làm gia tăng xung đột xã hội, biến các động lực tăng trưởng cũ thành rào cản mang tính cấu trúc.

Dẫn chứng về những thành công gần đây trong đàm phán thuế quan với Mỹ hay các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng và năng lượng hạt nhân quy mô lớn, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng lợi ích hiện đang chảy quá nhiều vào các công ty lớn.

Ông khẳng định: “Những thành tựu kinh tế đạt được nhờ nỗ lực chung của toàn dân giờ đây phải được lan tỏa đến các doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp và thu nhập của từng hộ gia đình."

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển vùng miền cân bằng với mô hình đa cực. Theo đó, Seoul sẽ đóng vai trò là thủ đô kinh tế, miền Trung là trung tâm hành chính và miền Nam là "thủ đô hàng hải" của đất nước.

Về mặt văn hóa và an ninh, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết đầu tư sâu rộng hơn vào hệ sinh thái văn hóa để "K-culture" không chỉ là một trào lưu nhất thời. Ông cũng nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững, cam kết nỗ lực giảm bớt căng thẳng quân sự liên Triều và xây dựng lại lòng tin.

Theo ông, hòa bình gắn liền chặt chẽ với tăng trưởng và việc duy trì môi trường ổn định sẽ tạo điều kiện để chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển lâu dài cho Hàn Quốc./.

