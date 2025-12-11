Tổng thống Mexico tôn vinh phụ nữ bản địa sau bình chọn của New York Times

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 10/12 (giờ địa phương) bày tỏ sự tự hào đối với phụ nữ bản địa Mexico, sau khi bà được báo Mỹ New York Times đưa vào danh sách 67 nhân vật mặc đẹp nhất năm 2025 nhờ trang phục mang họa tiết thổ cẩm truyền thống.



Trong danh sách công bố hôm 8/12, tờ New York Times nhận định ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Sheinbaum đã góp phần thu hút sự chú ý tới thời trang bản địa của Mexico thông qua việc diện các trang phục thêu truyền thống và thực hiện những biện pháp mạnh đối với các thương hiệu lớn sao chép mẫu của nghệ nhân địa phương Mexico.



Phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum bày tỏ tự hào vì những người dệt vải, thêu thùa và dệt bằng khung cửi đeo lưng ở Mexico, phần lớn là phụ nữ, chính là niềm tự hào của dân tộc.

Nữ nguyên thủ cho biết nhiều bộ trang phục bà mặc là quà tặng nhận được trong các chuyến công tác trên toàn quốc, được một nhóm thợ may hỗ trợ thiết kế và lựa chọn các mẫu huipil- trang phục truyền thống được thêu thủ công và các loại họa tiết bản địa khác.



Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh đây không phải những thương hiệu đắt đỏ thường thấy mà là các mẫu vải được mua về và tự thiết kế trang phục. Nhà lãnh đạo Mexico bày tỏ cảm ơn sự ghi nhận của tờ báo Mỹ, song nhấn mạnh những người xứng đáng được cảm ơn là các nữ nghệ nhân bản địa Mexico vì sự sáng tạo và vẻ đẹp mà họ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ.



Bà Sheinbaum nêu bật mỗi họa tiết thêu không chỉ chứa đựng nhiều công sức và kỹ năng mà còn là truyền thống, lịch sử và di sản, thể hiện sức sáng tạo của những người phụ nữ, chủ yếu là phụ nữ bản địa Mexico. Chính phủ Mexico, theo bà, đang hướng đến việc hỗ trợ các nữ nghệ nhân thâm nhập nhiều thị trường hơn, cả ở trong nước và quốc tế.



Tờ báo Mỹ đánh giá cao phong cách thanh lịch của Tổng thống Sheinbaum, đồng thời đề cập các biện pháp mạnh của chính quyền Mexico đối với các thương hiệu lớn sản xuất hàng nhái các sản phẩm trang phục thổ cẩm thêu bản địa của nước này.



Hồi tháng 8, thương hiệu thể thao Adidas đã đưa ra lời xin lỗi công khai sau khi bị chỉ trích vì “chiếm dụng văn hóa” khi lấy cảm hứng từ dép huarache truyền thống của cộng đồng Yalálag, bang Oaxaca của Mexico cho mẫu giày “Oaxaca Slip On”. Adidas công khai xin lỗi sau khi Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh huarache là “tài sản trí tuệ tập thể”, do đó cần “có sự bồi thường” và tuân thủ luật pháp về bảo vệ di sản./.

