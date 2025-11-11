Tổng thống Mỹ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Syria tại Nhà Trắng

Hãng AP và Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/11 đã có cuộc hội đàm kín, không mở cho báo chí, với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Syria tới Washington kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập.

Trong lúc cuộc gặp diễn ra, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn thêm 180 ngày việc đình chỉ thực thi một phần Đạo luật Caesar 2019 đối với Syria; song việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt này thuộc thẩm quyền Quốc hội Mỹ.

Một quan chức chính quyền cho biết Nhà Trắng ủng hộ Quốc hội bãi bỏ đạo luật.

Nguồn tin Mỹ cho biết an ninh là trọng tâm trao đổi giữa ông Trump và ông Sharaa. Mỹ đang làm trung gian cho các cuộc thảo luận về một thỏa thuận an ninh giữa Syria và Israel; đồng thời Mỹ cũng đang xúc tiến để Syria chính thức tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, dự kiến Damascus sớm công bố.

Ông Sharaa, 43 tuổi, lên nắm quyền năm ngoái sau khi lực lượng của ông phát động chiến dịch chớp nhoáng lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Trước đó, ông từng có thời gian bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố khi còn là một chỉ huy thuộc Al Qaeda.

Mỹ và Anh mới đây đã hủy các chỉ định “khủng bố toàn cầu” đối với ông Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gỡ bỏ trừng phạt liên quan.

Một mục tiêu then chốt của ông Sharaa tại Washington là vận động dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt để thu hút đầu tư tái thiết sau 14 năm xung đột. Ông dự kiến nhấn mạnh rằng bãi bỏ Đạo luật Caesar sẽ tạo động lực cho quá trình phục hồi kinh tế Syria.

Đón tiếp tại Nhà Trắng diễn ra ở mức tối giản: đoàn Syria đi vào bằng cửa phụ, không có nghi thức cờ quốc gia như thông lệ và báo chí không được vào Phòng Bầu dục.

Khi rời khuôn viên Nhà Trắng, ông Sharaa xuống xe chào đám đông ủng hộ vẫy cờ Syria.

Trước cuộc gặp, ông Trump nói với báo giới rằng “đã đạt được rất nhiều tiến triển” về vấn đề Syria và đánh giá ông Sharaa “đang làm rất tốt.” Tổng thống Mỹ nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp Syria thành công vì đó là một phần của Trung Đông.”

Các nguồn an ninh khu vực và Syria cho hay trong vài tháng qua đã có hai âm mưu ám sát ông Sharaa do IS lên kế hoạch nhưng bị ngăn chặn. Cuối tuần qua, Bộ Nội vụ Syria mở chiến dịch truy quét các ổ nhóm IS trên toàn quốc và bắt giữ hơn 70 nghi phạm.

Dù chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế, các điều khoản thuộc Đạo luật Caesar vẫn là rào cản lớn trong công cuộc tái thiết Syria.

Một số nghị sỹ Mỹ kêu gọi bãi bỏ, song vẫn còn ý kiến phản đối trong Đảng Cộng hòa; cán cân có thể thay đổi nếu Nhà Trắng gia tăng sức ép./.

