Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Hamas về hậu quả nặng nề

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 cho biết nhiều đồng minh của Washington sẵn sàng can thiệp quân sự vào Gaza để “đập tan Hamas bằng vũ lực mạnh mẽ,” song ông khẳng định “chưa cần thiết vào lúc này.”

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Tôi đã nói với những nước này và Israel là ‘Chưa phải lúc!’ Vẫn còn hy vọng Hamas sẽ làm điều đúng đắn. Nếu không, sự cáo chung của Hamas sẽ diễn ra nhanh chóng, dữ dội và tàn khốc! Tôi xin cảm ơn tất cả các quốc gia đã gọi điện đề nghị giúp đỡ.”

Trong một diễn biến khác, cơ quan y tế Gaza cùng ngày cho biết đã tiếp nhận 15 thi thể người Palestine từ phía Israel thông qua Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC), nâng tổng số thi thể được bàn giao kể từ khi ngừng bắn lên 165.

Theo ông Munir al-Bursh, Tổng Giám đốc cơ quan y tế Gaza, các nhóm y tế sẽ tiến hành giám định và hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao thi thể cho gia đình.

Ông lưu ý nhiều thi thể có dấu vết “bị đánh đập, trói tay và bịt mắt.”

Cho tới thời điểm hiện tại, phía quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên./.

