Tổng thống Mỹ và Ukraine bắt đầu hội đàm tại Mar-a-Lago

Chiều 28/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Tuyên bố với báo giới trước thềm cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ ông tin tưởng cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Theo ông, cả hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga đều thực sự nghiêm túc về vấn đề hòa bình khi ông nói chuyện với cả hai bên trong “giai đoạn cuối cùng” của nỗ lực chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Ukraine có dẫn đến một thỏa thuận hay không, Tổng thống Trump cho rằng điều này còn tùy thuộc, dù bày tỏ tin tưởng “đang có những yếu tố để đạt được một thỏa thuận.”

Theo đó, thỏa thuận sắp đạt được sẽ tốt cho Ukraine. Ông nói: "Sẽ có một thỏa thuận an ninh. Đó sẽ là một thỏa thuận mạnh mẽ… Và các nước châu Âu sẽ tham gia nhiều trong đó."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối bình luận về việc liệu ông có kỳ vọng một thỏa thuận trước cuối năm nay hay không, khi khẳng định mình không có hạn chót.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng xác nhận ông dự kiến sẽ có cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Nga Putin ngay sau khi kết thúc cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine. Trước thềm cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cùng ngày đã có cuộc điện đàm.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Putin “rất hiệu quả.”

Trong khi đó, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump đã nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn đơn thuần sẽ “chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột” ở Ukraine.

Sau khi phát biểu với báo giới, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã bắt đầu cuộc gặp tại Mar-a-Lago.

Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã tham gia cuộc gặp này, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, và Josh Gruenbaum, Ủy viên Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, người đã có mặt trong các cuộc đàm phán với phía Nga tuần trước.

Các phóng viên được yêu cầu rời đi ngay trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu./.

