Tổng thống Nga ký sắc lệnh triệu tập quân nhân dự bị

Ngày 8/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh triệu tập quân nhân dự bị tham gia huấn luyện quân sự năm 2026.

Theo Sắc lệnh, công dân Liên bang Nga đang trong lực lượng dự bị sẽ được gọi đi huấn luyện quân sự vào năm 2026 và quy định này có hiệu lực kể từ ngày Sắc lệnh được công bố.

Sắc lệnh nêu rõ, quân nhân dự bị Nga sẽ được tham gia huấn luyện quân sự tại Lực lượng Vũ trang Nga, Vệ binh Quốc gia Nga, các đơn vị cứu hộ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, các cơ quan bảo vệ quốc gia và các cơ quan an ninh Liên bang Nga.

Việc gọi công dân Nga tham gia lực lượng dự bị là một sự kiện được lên kế hoạch từ sớm nhằm nâng cao năng lực huấn luyện chiến đấu cho quân nhân dự bị và được tổ chức hằng năm./.