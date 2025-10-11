Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng

Tối 10/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ 4 ngày sau khi ông này đệ đơn từ chức, kết thúc nhiệm kỳ ngắn chưa từng có tiền lệ.

Quyết định trên được công bố đúng vào thời hạn 48 giờ mà ông Macron đặt ra để tìm kiếm người đứng đầu chính phủ mới, sau nhiều cuộc tham vấn căng thẳng với các đảng phái.

Phát biểu trên mạng X, ông Lecornu khẳng định: “Tôi chấp nhận - vì nghĩa vụ - sứ mệnh được Tổng thống giao phó, nhằm mang lại cho nước Pháp một ngân sách trước cuối năm và giải quyết các vấn đề thiết thực của người dân," đồng thời nhấn mạnh: “Cần phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân mệt mỏi và làm tổn hại hình ảnh của nước Pháp."

Theo truyền thông Pháp, trước khi đồng ý trở lại Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp), ông Lecornu đã đặt ra một số điều kiện tiên quyết với Tổng thống Macron.

Cụ thể, ông yêu cầu chính phủ mới sẽ không bao gồm bất kỳ nhân vật nào có tham vọng tranh cử tổng thống năm 2027, kể cả những người thân cận như Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin hay Chủ tịch đảng Những người Cộng hòa (LR) Bruno Retailleau - hai nhân vật được xem là “ứng viên tiềm năng."

Ngoài ra, ông Lecornu cũng yêu cầu mọi thỏa thuận trước đây giữa Điện Elysée (Phủ Tổng thống Pháp) và các phe đối lập phải được đưa ra thảo luận lại tại Quốc hội, bao gồm cả cải cách hưu trí, một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất.

Ông Lecornu, 39 tuổi, từng là Bộ trưởng Lực lượng vũ trang từ năm 2022, được xem là một chính trị gia kín tiếng và thực dụng, “kiểu tu sỹ-chiến binh” như ông tự nhận.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Thủ tướng (9/9-6/10), ông từng mất 3 tuần để thành lập chính phủ, nhưng chỉ 14 giờ sau khi công bố danh sách nội các, ông đã nộp đơn từ chức, khiến nước Pháp rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Theo giới quan sát, lần tái bổ nhiệm này là một canh bạc chính trị của Tổng thống Macron, người đang chịu sức ép lớn từ các đảng đối lập và dư luận.

Ông Macron được cho là đã “trao quyền tự do hành động hoàn toàn” cho Thủ tướng Lecornu trong việc đàm phán và chọn nhân sự. Tuy nhiên, bản thân ông Lecornu coi đây là “một nhiệm vụ kéo dài khoảng 3 tháng”, với mục tiêu duy nhất là thông qua ngân sách 2026 trước cuối năm nay.

Phản ứng trước quyết định tái bổ nhiệm ông Lecornu, bà Marine Le Pen, Chủ tịch nhóm Tập hợp Quốc gia (RN) tại Hạ viện, tuyên bố rằng “các phe đối lập phải bỏ phiếu bất tín nhiệm và việc giải tán Quốc hội là không thể tránh khỏi."

Ông Jordan Bardella - Chủ tịch RN - cho biết đảng cực hữu này sẽ “lập tức bỏ phiếu chống lại chính phủ không có tương lai này."

Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo Phong trào Nước Pháp Bất khuất (LFI, đảng cực tả) chế giễu rằng “mỗi vòng quay chính trị, con ngựa gỗ lại trở về chỗ cũ” trong khi nghị sỹ Manuel Bompard gọi đây là “một cú tát vào người dân Pháp” và tuyên bố sẽ nộp đề xuất phế truất Tổng thống Macron.

Đảng Cộng sản Pháp (PCF) và Đảng Xã hội (PS) cũng khẳng định sẽ ủng hộ một kiến nghị bất tín nhiệm tại Hạ viện.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Élisabeth Borne gửi lời chúc mừng ông Lecornu và kêu gọi “xây dựng các thỏa hiệp để đáp ứng kỳ vọng của người dân."

Chủ tịch Hạ viện Yaël Braun-Pivet thì “ghi nhận quyết định tái bổ nhiệm” và tránh bình luận thêm./.

