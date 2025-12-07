Tổng thống Ukraine cho biết đã điện đàm “thực chất” với đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất thực chất và mang tính xây dựng” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Cuộc điện đàm này diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán giữa đoàn đàm phán của Ukraine và các đặc phái viên Mỹ tại bang Florida bước sang ngày thứ ba nhưng chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt.



Trên mạng xã hội X, ông Zelensky nêu rõ: “Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác thiện chí với phía Mỹ nhằm đạt được hòa bình thực chất,” đồng thời thông báo đoàn đàm phán của Ukraine và các đặc phái viên của Tổng thống Trump đã nhất trí về các bước đi tiếp theo và định dạng đàm phán sắp tới với Washington.



Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm rằng cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề then chốt có thể bảo đảm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông Zelensky cũng nêu rõ quan điểm của Ukraine trong các cuộc đàm phán là mọi bước đi nhằm đạt được hòa bình, an ninh và tái thiết cho Ukraine cần mang tính khả thi và có thể triển khai trên thực tế.



Liên quan tiến trình ngoại giao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/12 thông báo sẽ gặp Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại London (Anh) vào ngày 8/12 để “đánh giá tình hình” và phối hợp lập trường châu Âu đối với đề xuất hòa bình cho Ukraine, do Mỹ đề xuất.



Phái đoàn của Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán tại thành phố Miami của bang Florida (Mỹ) trong 3 ngày qua, từ ngày 4/12. Phái đoàn đàm phán của Ukraine gồm trưởng đoàn là Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Hnatov.

Trong khi đó, phái đoàn của Mỹ gồm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, con rể ông Trump. Hai bên đều tập trung thảo luận về “lộ trình đáng tin cậy hướng tới nền hòa bình bền vững và công bằng tại Ukraine.” Ông Zelensky cho biết đang chờ thông tin chi tiết của đoàn đàm phán Ukraine về những chi tiết và đề xuất mà phái đoàn của Mỹ đưa ra.



Các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Ukraine diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moskva ngày 2/12.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai bên đã thảo luận tất cả các phương án kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Ushakov nêu rõ trước đó phía Nga đã nhận tài liệu về kế hoạch gồm 27 điểm mà phía Mỹ đưa ra nhằm đem lại hòa bình cho Ukraine.



Trong khi các bên đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 5/12 đưa tin Anh đang phối hợp với Canada và Liên minh châu Âu (EU) xem xét thiết lập một thỏa thuận có thể giải phóng tới 130 tỷ USD trong tổng số tài sản của Nga bị đóng băng, để hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng hoặc tái thiết nếu đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin giới chức Mỹ đã kêu gọi các nước châu Âu thận trọng với ý tưởng sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa làm tài sản đảm bảo cho "khoản vay bồi thường" cho Ukraine, nhằm tránh ảnh hưởng tới triển vọng đàm phán hòa bình./.

