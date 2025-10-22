Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Na Uy, Thụy Điển

Theo AFP, Chính phủ Na Uy cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/10 đã tới Oslo để hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Hình ảnh do Đài truyền hình công cộng NRK phát sóng cho thấy hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại khu vực quân sự của sân bay quốc tế Gardermoen ở Oslo.

Thông báo của Chính phủ Na Uy cho hay, ông Store từng nêu rõ: “Na Uy luôn sát cánh với Ukraine trong nỗ lực hướng tới nền hòa bình công bằng và bền vững mà người dân Ukraine xứng đáng được hưởng. Sự hỗ trợ của Na Uy đối với Ukraine vẫn mạnh mẽ và liên tục. Việc duy trì đối thoại chặt chẽ với chính quyền Ukraine là rất cần thiết để bảo đảm viện trợ đáp ứng đúng nhu cầu thực tế tại nước này."

Cũng trong ngày 22/10, Na Uy thông báo sẽ phân bổ thêm 1,5 tỷ kroner trong tổng gói 275 tỷ kroner cho Ukraine để mua khí đốt, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine khi mùa Đông đến gần.

Na Uy là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho nỗ lực của Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Oslo đã công bố gói viện trợ dân sự và quân sự trị giá 275 tỷ kroner (27,4 tỷ USD) dành cho Kiev trong giai đoạn 2023-2030.

Cùng ngày, Chính phủ Thụy Điển tiết lộ, theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ tới Thụy Điển trong ngày 22/10, theo đó Kiev và Stockholm dự kiến công bố một “thông báo về xuất khẩu quốc phòng."

Tại Thụy Điển, ông Zelensky dự kiến gặp Thủ tướng Ulf Kristersson ở thị trấn Linkoping, nơi đặt trụ sở của tập đoàn quốc phòng Saab - đơn vị sản xuất máy bay tiêm kích Gripen và nhiều loại vũ khí khác.

Thông cáo của Chính phủ Thụy Điển cho hay, sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức họp báo chung để công bố một thông báo liên quan tới “xuất khẩu quốc phòng”./.

Nga-Ukraine tấn công huyết mạch năng lượng của nhau Nga và Ukraine đồng loạt tấn công vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của nhau, gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.