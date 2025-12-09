Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về đề xuất hòa bình mới

Ngày 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc thảo luận với lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tại London (Anh) diễn ra hiệu quả, đồng thời cho biết bản đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đang được hoàn thiện và sẽ được chia sẻ với phía Mỹ vào tối 9/12.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ đề xuất mới về chấm dứt xung đột đã được rút gọn xuống còn 20 điểm, song hiện chưa có bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan vấn đề lãnh thổ.

Ông khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh cũng sẽ không được xem xét vì điều này trái ngược với luật pháp quốc tế.

Tổng thống Zelensky cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các điều khoản liên quan đến đảm bảo an ninh và tài trợ tái thiết trong kế hoạch hòa bình mới.

Ông bày tỏ mong muốn rằng những đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất phải đến từ Mỹ và chúng cần phải là cam kết có ràng buộc pháp lý-được Quốc hội Mỹ thông qua-chứ không phải "những lời hứa suông." Bên cạnh đó, ông thừa nhận Ukraine đang thiếu khoảng 800 triệu USD để chi cho chương trình mua vũ khí của Mỹ trong năm nay.

Trong thông báo cùng ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine với các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp, London cho biết các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết của một “nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine,” trong đó có việc đảm bảo an ninh.

Cuộc họp tại London diễn ra sau khi các phái đoàn Mỹ và Ukraine kết thúc ba ngày đàm phán tại Miami, Florida, tập trung vào các vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Ông Zelensky thừa nhận các cuộc đàm phán với Mỹ "mang tính xây dựng," nhưng "không hề dễ dàng."

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định Washington vẫn chưa chính thức thông báo cho Moskva về kết quả các cuộc đàm phán với Kiev ở Florida.

Liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 8/12, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, kéo theo nhiều sự cố mất điện và làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng trên khắp cả nước. Tình hình càng trở nên quan ngại khi thời tiết lạnh giá bắt đầu kéo đến.

Trong chuyến công tác gần đây tới các khu vực Sumy và Chernihiv, nhân viên Liên hợp quốc đã ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với máy phát điện, nhiên liệu và các vật tư thiết yếu khác để chống chọi với mùa đông, trong bối cảnh người dân đang gặp khó khăn lớn trong việc giữ ấm và duy trì các kết nối liên lạc./.

