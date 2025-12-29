Tổng thống Venezuela đánh giá cao sự sẵn sàng của quân đội

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 28/12 khẳng định Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) đã đạt được mức độ sẵn sàng chiến đấu cao sau 27 tuần liên tiếp phải đối mặt với các mối đe dọa từ Mỹ.

Phát biểu tại Học viện Quân sự ở bang La Guaira trong buổi lễ cuối năm, ông Maduro cho biết FANB trong năm 2025, đặc biệt là 27 tuần gần đây, đã củng cố vai trò là một quân đội thống nhất, mang sứ mệnh giải phóng của thế kỷ XXI.

Theo Tổng thống Venezuela, trong thời gian này, sức mạnh quốc gia trên thực địa được củng cố, cùng với việc tăng cường quyền lực nhân dân, kinh tế, xã hội và bản sắc dân tộc.

Ông nhấn mạnh quân đội đã được triển khai với “trí tuệ”, “sự khôn ngoan” và “kiên nhẫn chiến lược.”

Ông Maduro đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của các quân nhân, kêu gọi duy trì khối đoàn kết dân tộc, gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, chuẩn bị cho chiến lược phòng vệ lâu dài./.

